Kürbispuffer: Herbstlicher Genuss für die ganze Familie

Inmitten des Berliner Großstadttrubels liegt ein idyllischer Bauernhof, der wie eine Oase den gestressten Städtern einen Einblick in das entschleunigte Landleben verschafft. Pferde, Hühner, Schafe, Kartoffel- und Grünkohlfelder und jede Menge Handwerk gibt es auf dem historischen Hof zu bestaunen. Und alljährlich findet dort ein Erntedankfest statt, das ich am Wochenende besucht habe. Wer noch nicht in Herbststimmung war, ist es spätestens nach diesem Fest. Kürbisse, wohin das Auge reicht! In Hülle und Fülle, in allen Formen, Größen und Farben. Bei der Ausbeute kommt unser Rezept für knusprige Kürbispuffer gerade recht!

Kürbispuffer: knusprig und saftig

Mehrere Kilo Kürbis liegen nun in meiner Küche. An Ideen für ihre Verwendung mangelt es aber dank der Vielzahl an tollen Leckerschmecker-Kürbis-Rezepten nicht. Eine besonders gute Idee sind diese leckeren Kürbispuffer. Sie schmecken knusprig, saftig, aromatisch und mit einem Dip einfach unglaublich gut. Den kannst du dir zum Beispiel aus Joghurt oder Sauerrahm, Knoblauch und einem Spritzer Zitronensaft ganz einfach zusammenmischen.

Kürbispuffer sind ganz einfach zuzubereiten. Alles, was du brauchst, ist ein Kürbis, am besten Hokkaido. Du musst ihn nicht einmal schälen, was dir einen Arbeitsschritt erspart. Raspel den Kürbis grob und mische ihn mit Zwiebeln, Knoblauch, Eiern, Mehl, geriebenen Gouda und frischer Petersilie. Ein Hauch von Paprikapulver und Muskatnuss gibt dem Ganzen die richtige Würze.

Forme aus dem Teig etwa zehn kleine Kürbispuffer. Brate sie in einer Pfanne mit Olivenöl von beiden Seiten goldbraun an und genieße! Du kannst übrigens auch andere Kürbissorten wie den Butternut-Kürbis verwenden. Auch mit Kartoffeln gemischt schmecken die Kürbispuffer wunderbar. Anstelle des Goudas kannst du auch Parmesan verwenden. Und wie wäre es mit einer zweiten Kürbissorte, der allseits beliebten Zucchini, als weitere Zutat? Lecker!

Diese veganen Kürbis-Frikadellen schmecken allen. Ein Kürbis-Kartoffel-Auflauf oder eine Kürbis-Linsen-Suppe sind aber auch tolle Ideen für deine herbstliche Kürbis-Schlemmerei!