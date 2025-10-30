Zimtschnecken im Herbstkleid: So backst du Kürbisschnecken

Der Herbst hat uns fest im Griff, draußen ist es öfter grau als sonnig und auch der Wind hat ordentlich aufgefrischt. Da möchte man doch nichts lieber tun, als es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen und etwas Süßes zu naschen. Wir bei Leckerschmecker lieben aktuell saftig-fluffige Kürbisschnecken, die einen echten Gebäckklassiker in ein herbstliches Kleid stecken. Klingt doch gut, oder?

Saftige Kürbisschnecken: So schmeckt der Herbst

Die Grundidee unserer Kürbisschnecken basiert auf den altbekannten Zimtschnecken, wie wir sie aus den USA kennen: fluffiger Teig, süße Füllung und extra viel Frischkäse-Guss obendrauf. Diese Klassiker unterscheiden sich ein wenig von den schwedischen Kanelbullar, die ohne Frosting auskommen, dafür aber oft mit Hagelzucker verziert werden.

Wir verwenden für unsere Kürbisschnecken übrigens Trockenhefe. Hast du keine zur Hand, kannst du diese auch mit frischer Hefe ersetzen. Dabei gilt folgende Faustregel:

1 Päckchen Trockenhefe = 1/2 Hefewürfel

1 Hefewürfel = 2 Päckchen Trockenhefe

Das bedeutet, dass du für die Kürbisschnecken auch einen halben Hefewürfel nutzen kannst. Achte lediglich darauf, dass du ihn nicht aus dem Kühlschrank nimmst und direkt verwendest, sondern die Hefe ein paar Minuten bei Zimmertemperatur liegen lässt, damit sie ihre volle Triebkraft entfalten kann.

Wenn du magst, kannst du den Kürbisschnecken zusätzlichen Crunch verleihen, indem du Walnüsse in die Füllung mischst. Diese hackst du einfach klein und rührst sie mit der Butter, dem Zimt und dem Zucker zusammen. So, jetzt haben wir aber richtig Appetit bekommen. Du auch? Na dann los!

Verschönere deinen Esstisch mit einer hübschen, selbst gebastelten Bubble-Vase! Wie sagt man doch so schön? Das Auge isst mit, und das gilt auch fürs Ambiente.

Naschkatzen schmecken sicherlich nicht nur unsere Kürbisschnecken, sondern auch diese süßen Teile: