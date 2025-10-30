  1. Leckerschmecker
Zimtschnecken im Herbstkleid: So backst du Kürbisschnecken

Fürs Frühstück oder die Kaffeepause am Nachmittag: Unsere Kürbisschnecken passen toll zum Herbst und sind leicht gemacht. So geht’s!

2.8 Std.
Eine runde gusseiserne Form mit 5 Kürbisschnecken, die Hälfte davon mit Frischkäse-Topping verziert, drumherum sieht man Kürbisse.
Der Herbst hat uns fest im Griff, draußen ist es öfter grau als sonnig und auch der Wind hat ordentlich aufgefrischt. Da möchte man doch nichts lieber tun, als es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen und etwas Süßes zu naschen. Wir bei Leckerschmecker lieben aktuell saftig-fluffige Kürbisschnecken, die einen echten Gebäckklassiker in ein herbstliches Kleid stecken. Klingt doch gut, oder?

Saftige Kürbisschnecken: So schmeckt der Herbst

Die Grundidee unserer Kürbisschnecken basiert auf den altbekannten Zimtschnecken, wie wir sie aus den USA kennen: fluffiger Teig, süße Füllung und extra viel Frischkäse-Guss obendrauf. Diese Klassiker unterscheiden sich ein wenig von den schwedischen Kanelbullar, die ohne Frosting auskommen, dafür aber oft mit Hagelzucker verziert werden.

Wir verwenden für unsere Kürbisschnecken übrigens Trockenhefe. Hast du keine zur Hand, kannst du diese auch mit frischer Hefe ersetzen. Dabei gilt folgende Faustregel:

  • 1 Päckchen Trockenhefe = 1/2 Hefewürfel
  • 1 Hefewürfel = 2 Päckchen Trockenhefe

Das bedeutet, dass du für die Kürbisschnecken auch einen halben Hefewürfel nutzen kannst. Achte lediglich darauf, dass du ihn nicht aus dem Kühlschrank nimmst und direkt verwendest, sondern die Hefe ein paar Minuten bei Zimmertemperatur liegen lässt, damit sie ihre volle Triebkraft entfalten kann.

Wenn du magst, kannst du den Kürbisschnecken zusätzlichen Crunch verleihen, indem du Walnüsse in die Füllung mischst. Diese hackst du einfach klein und rührst sie mit der Butter, dem Zimt und dem Zucker zusammen. So, jetzt haben wir aber richtig Appetit bekommen. Du auch? Na dann los!

Eine runde gusseiserne Form mit 5 Kürbisschnecken, die Hälfte davon mit Frischkäse-Topping verziert, drumherum sieht man Kürbisse.

Kürbisschnecken

Vorbereitungszeit 20 Minuten
Zubereitungszeit 30 Minuten
Ruhezeit 2 Stunden
Gesamtzeit 2 Stunden 50 Minuten
Portionen: 12 Stück

Zutaten 

Für den Teig:
  • 400 g Mehl
  • 150 g Kürbispüree
  • 80 ml (vegane) Milch
  • 120 g (vegane) Butter
  • 40 g brauner Zucker
  • 1 Päckchen Trockenhefe
  • 1 TL Pumpkin Spice Gewürzmischung
  • 1 Prise Salz
Für die Füllung:
  • 80 g (vegane) Butter
  • 100 g Zucker
  • 1 TL Zimt
  • 1 TL Vanillezucker
Für das Frosting:
  • 130 g Puderzucker
  • 2 EL (vegane) Butter weich
  • 100 g (veganer) Frischkäse

Zubereitung

  1. Für den Teig die Zutaten mit den Händen oder mit einem Handrührgerät oder einer Küchenmaschine mit Knethaken vermengen und etwa 5 Minuten gut durchkneten. Anschließend den Teig zugedeckt an einem warmen Ort mindestens 1 Stunde ruhen lassen.
  2. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche rechteckig etwa 1 cm dick ausrollen.
  3. Die Butter für die Füllung zerlassen und mit den übrigen Zutaten verrühren. Diese Mischung auf dem Teig verstreichen. Dann den Teig von einer der langen Seiten her aufrollen. Anschließend die Rolle in 12 Stücke, die Schnecken, schneiden.
  4. Eine große Auflaufform einfetten und die Schnecken darin platzieren, sodass sie sich berühren. Nun diese abermals abdecken und weitere 60 Minuten gehen lassen.
  5. Anschließend den Ofen auf 180 °C Ober-/ Unterhitze vorheizen und die Kürbisschnecken 25–30 Minuten backen.
  6. Für das Frosting alle Zutaten mit einem Hand- oder Standmixer verrühren. Die abgekühlten Kürbisschnecken damit verzieren und genießen. Das war’s!

Notizen

Tipp: Du kannst die Füllung um Walnüsse erweitern. Einfach Walnusskerne fein hacken und unter die Masse heben, bevor du diese auf dem Teig verstreichst.