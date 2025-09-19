Kürbisschnitzel: vegetarischer Herbstgenuss vom Feinsten

Das Schnitzel gehört ohne Frage zu den beliebtesten Gerichten der deutschen Küche. Das muss aber nicht zwangsläufig immer nur aus Schweine- oder Kalbsfleisch bestehen. Wie wäre es mal mit einer Alternative aus Gemüse? Die schmeckt mindestens genauso gut und bringt Abwechslung auf den Teller. Passend zur Saison gibt es heute mal ein Kürbisschnitzel. Lecker!

Einfaches Rezept für Kürbisschnitzel

Kürbisschnitzel sind schnell zubereitet und bestehen aus nur wenigen Zutaten. Neben einem Kürbis benötigst du noch Eier, Pflanzenöl zum Braten, Gewürze, Mehl, Paniermehl und etwas geriebenen Parmesan. Los geht’s!

Bereite zuerst den Kürbis vor. Wasche und halbiere ihn und entferne die Kerne. danach schneidest du aus ihm runde, einen Zentimeter dicke Schnitzel. Da wir einen Hokkaido verwenden, brauchst du die Schale nicht entfernen. Danach verquirlst du in einem tiefen Teller die Eier und würzt sie mit Salz und Pfeffer. Streue das Mehl auf einen zweiten Teller und gib das Paniermehl zusammen mit dem Paprikapulver und dem geriebenen Parmesan auf einen dritten. Nun wälzt du die Kürbisstücke zuerst in dem Ei, dann im Mehl und zum Schluss in der Paniermehlmischung.

Erhitze ausreichend Öl in einer Pfanne und backe die Kürbisschnitzel darin von beiden jeweils etwa drei bis vier Minuten Seiten gut aus. Die Panade sollte dabei goldbraun und knusprig werden. Danach lässt du das überschüssige Fett auf Küchenpapier abtropfen und kannst dir die selbst gemachten Kürbisschnitzel schmecken lassen.

Zu dem Schnitzel aus Kürbis passen verschiedene Beilagen wie Kartoffelpüree, Pommes frites oder Bratkartoffel. Auch ein herbstlicher Salat, Gemüse wie gebratene Pilze oder Bohnen sowie eine dunkle Soße sind leckere Begleiter.

Dass Schnitzel nicht immer aus Fleisch sein müssen, beweisen auch diese Auberginenschnitzel. Auch lecker und aus Gemüse ist dieses Sellerieschnitzel. Wer nicht ohne Fleisch mag, der darf sich das Jägerschnitzel nach DDR-Rezept nicht entgehen lassen.