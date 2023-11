Kürbisspätzle mit Schmorkohl und Bratwürsten

Reibe zuerst den Kürbis mit einer Küchenreibe sehr fein. Am besten reibst du die Schale mit ab, so bekommen die Spätzle eine satte gelb-orange Farbe.

Gib den geriebenen Kürbis zusammen mit den Eiern, der Milch und dem Mehl in eine Schüssel, würze mit Muskatnuss und Salz und verschlage alles kräftig miteinander, bis der Teig Blasen schlägt und zähflüssig vom Löffel fließt.

