Kürbisstrudel mit Feta: Herbstgenuss pur

Herbstzeit ist Kürbiszeit. An jeder Ecke findet man derzeit das leckere Fruchtgemüse – Anwohner verkaufen ihre Ernte am Straßenrand, auf dem Wochenmarkt gibt es Kürbisse in allen Variationen und Sorten und auch im Supermarkt werden die meist orangefarbenen Kugeln in großer Auswahl angeboten. Deshalb zeigen wir dir heute ein tolles Kürbisrezept: den Kürbisstrudel mit Feta.

Einfaches Rezept für Kürbisstrudel mit Feta

Der Strudel hat eine lange Geschichte und wird traditionell vor allem in der österreichischen, ungarischen und balkanischen Küche geschätzt. Häufig als Süßspeise zubereitet, bietet der Strudel mit seiner hauchdünnen Teighülle aber auch unendlich viele Möglichkeiten für herzhafte Variationen. Heute haben wir uns für die Kombination von Kürbis und Feta entschieden, weil sie besonders gut in die kalten Monate passt, wenn das Gemüse Saison hat und man sich nach warmen, sättigenden Gerichten sehnt.

Der Kürbis sorgt für eine leuchtende Farbe und einen mild-nussigen Geschmack. Die salzigen, leicht säuerlichen Aromen des Fetas bilden dazu einen tollen Kontrast.

Für den Kürbisstrudel verwenden wir einen Hokkaido. Du kannst ihn aber auch mit einem Butternut zubereiten. Diesen musst du vor der Verwendung allerdings schälen.

Weitere Zutaten sind Zwiebel, Knoblauch und natürlich Feta. Rosmarin und Kürbiskerne sorgen für zusätzliche Aromen. Eingebettet wird alles in einen leckeren Strudelteig. Alternativ kannst du auch einen Blätterteig verwenden.

Den Kürbisstrudel mit Feta kannst du mittags oder abends genießen. Er ist ideal, wenn du Gäste hast, aber auch einfach ein besonderer Genuss im Alltag.

Auch süße Kuchne lassen sich mit Kürbis backen. Ein tolles Beispiel ist der Kürbis-Gugelhupf mit Zimtglasur. Oder du bereitest dir einen Kürbis-Frischkäse-Dip oder gefüllten Hokkaido mit Hackfleisch und Feta aus dem Ofen zu.

Diese magische Leuchtkugel ist die perfekte Tischdeko im Herbst. Wie du sie selber basteln kannst, erfährst du bei Geniale Tricks.

Kürbisstrudel mit Feta Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 mittelgroße Zwiebel

1 Knoblauchzehe

350 g Hokkaido-Kürbis alternativ Butternut-Kürbis

2 EL Pflanzenöl

25 ml Weißwein oder Essig

Salz und Pfeffer

1 TL Rosmarin

2 EL Kürbiskerne

1 Ei

200 g Feta Außerdem: 1 Pck. Strudelteig

1 Ei zum Bestreichen Zubereitung Schäle den Kürbis gegebenenfalls, halbiere ihn und entferne die Kerne. Schneide den Kürbis anschließend in Streifen oder Würfel. Schäle Zwiebel und Knoblauch und schneide beides klein. Brate beides in Öl an. Gib den Kürbis hinzu und lösche mit Weißwein ab. Dünste alles so lange, bis der Kürbis weich ist. Würze mit Salz, Pfeffer und Rosmarin. Lass die Masse danach abkühlen. Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Blech mit Backpapier aus. Hacke die Hälfte der Kürbiskerne fein und rühre sie zusammen mit einem Ei unter die Kürbismasse. Tipp: Das klappt am besten mit einem : Das klappt am besten mit einem Multizerkleinerer 🛒 Schneide den Feta in grobe Stücke und rühre auch ihn unter. Rolle den Teig vorsichtig aus und verteile die Kürbisfüllung mittig auf ihm. Lass an den Rändern 3 cm frei. Bestreiche die Teigränder mit verquirltem Ei und rolle den Strudel dann vorsichtig auf. Bestreiche ihn mit Ei und bestreue ihn mit den restlichen Kürbiskernen. Backe den Kürbisstrudel mit Feta für ca. 30 Minuten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.