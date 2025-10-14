Diese Suppe schreit nach Herbstabenden auf der Couch

Der Herbst steht bereits vor der Tür und damit läuten wir in der Leckerschmecker-Redaktion schon mal die (Kürbis-)Suppenzeit ein. Denn: Kein Herbst ohne Kürbis! Und nachdem es sich um ein saisonales Gemüse handelt, muss die Zeit mit allerlei leckeren Rezepten voll ausgekostet werden – wortwörtlich! Deswegen kochen wir heute eine Kürbissuppe mit Chorizo. Los geht’s!

Rezept für Kürbissuppe mit Chorizo: cremig und würzig

Es gibt Kombinationen, die einfach wie füreinander gemacht sind – und Kürbis mit Chorizo gehört definitiv dazu. Auf den ersten Blick scheinen sie ein ungleiches Paar zu sein: Der Kürbis gibt sich sanft, cremig und ein bisschen süßlich, fast so, als würde er sich nach einem stärkeren Gegenpart sehnen. Und genau da kommt die Chorizo ins Spiel. Mit ihrer würzig-rauchigen Note, ihrer pikanten Schärfe und ihrem intensiven Aroma gibt sie dem Kürbis genau das, was ihm fehlt: Power! Es ist wie in einer richtig guten Beziehung – sie ergänzen sich perfekt.

Aber das ist noch nicht alles. In unserem Rezept legen wir noch einen drauf, indem wir einen Hauch von Apfel einbauen. Warum? Ganz einfach: Ein säuerlicher Apfel bringt nicht nur Frische ins Spiel, sondern sorgt auch für diesen subtilen Kontrast, der das Gericht auf ein neues Level hebt. Dein Gaumen wird begeistert sein – versprochen! Und dann noch die Sahne, die alles cremig und harmonisch abrundet. Die Kürbissuppe wird plötzlich nicht mehr bloß zur Vorspeise, sondern zum Star des Abends.

Natürlich wären wir nicht Leckerschmecker, wenn wir nicht auch gleich noch ein paar Ideen für das perfekte Food-Pairing parat hätten. Versteh mich nicht falsch, diese Kürbissuppe mit Chorizo schmeckt schon im Alleingang sensationell. Aber ein bisschen kulinarische Gesellschaft hat noch keinem Gericht geschadet.

Unser Favorit: frisches Baguette, leicht geröstet und mit Knoblauchbutter bestrichen. Es ist der perfekte Begleiter und ideal, um auch die letzten Tropfen der Suppe aufzutunken und zu genießen.

Wenn es ums Trinken geht, macht sich ein kräftiger Rotwein hervorragend und Bierliebhaber kommen mit einem fruchtig-herben IPA auf ihre Kosten. Heute lieber mal keinen Alkohol? Eine Apfelschorle geht immer und greift die Aromen der Suppe wieder auf.

Wir bereiten uns bereits mit den passenden Rezepten auf den Herbst vor. Kürbissuppen dürfen da nicht fehlen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Kokos-Kürbissuppe mit Orangensaft? Diese Kürbissuppe mit Hackbällchen ist ebenso ein echtes Wohlfühlgericht. Oder du kochst dir bei Regenwetter mal eine leckere Kürbis-Linsen-Suppe. Lass es dir schmecken!

Kürbissuppe mit Chorizo Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Hokkaidokürbis ca. 1 kg

1 säuerlicher Apfel z.B. Boskop

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

900 ml Gemüsebrühe

250 g Chorizo halbweich, nicht getrocknet, z.B. diese hier 🛒

200 ml Sahne

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Muskatnuss gerieben, nach Geschmack

Frische Petersilie zum Garnieren Zubereitung Schneide den Kürbis in Würfel. Schäle den Apfel, entferne das Kerngehäuse und schneide auch ihn in Würfel. Schäle und hacke die Zwiebel und den Knoblauch fein. Erhitze 1 EL Olivenöl in einem großen Topf. Dünste die Zwiebeln und den Knoblauch glasig. Gib dann Kürbis und Apfel dazu und brate alles für 5 Minuten an. Gieße die Gemüsebrühe in den Topf und lass alles zugedeckt ca. 20 Minuten köcheln, bis der Kürbis und der Apfel weich sind. Während die Suppe kocht, bereite die Chorizo vor: Schneide sie in kleine Würfel oder brösele sie. Brate die Chorizo in einer Pfanne ohne zusätzliches Fett an, bis sie schön knusprig ist. Teile die gebratene Chorizo in zwei Hälften – eine Hälfte hebst du dir für später als Garnitur auf. Püriere die Suppe mit einem Stabmixer fein und rühre die Sahne unter. Schmecke mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab. Mische die erste Hälfte der gebratenen Chorizo unter die Suppe. Serviere die Suppe in Schalen, garniere sie mit der restlichen Chorizo und bestreue sie nach Wunsch mit gehackter Petersilie. Notizen Wenn du nicht nur Lust auf Kürbis im Teller, sondern auch auf dem Tisch hast, solltest du mal bei Geniale Tricks vorbeischauen. Hier erfährst du, wie du Vasen aus Zierkürbissen herstellen kannst.

