Persisches Kräuteromelette zum Frühstück: So machst du Kuku Sabzi

Omelette zum Frühstück kennen wir alle, aber hast du schon einmal Kuku Sabzi gegessen? Wahrscheinlich nicht. Dieses leckere Kräuteromelette kommt aus dem persischen Raum und wird dort gerne auch als Vorspeise gegessen. Wir lieben es zum Frühstück!

Kuku Sabzi für ein aromatisches Frühstück

Kuku (کوکو) ist ein traditionelles Gericht aus Ei, das in vielen Varianten serviert wird. Egal ob als Vorspeise, Hauptgericht oder sogar zum Frühstück: Kuku kann so zubereitet werden, dass es allen schmeckt.

Die bekannteste Version des Rezeptes ist das Kuku Sabzi. Hinter dem Namen versteckt sich ein aromatisches Kräuteromelette mit frischen Zutaten. Wer bis jetzt nur ein klassisches Omelette zum Frühstück gegessen hat, sollte die persische Version unbedingt mal ausprobieren.

Typische Kräuter im Kuku Sabzi sind unter anderem Petersilie, Dill und Koriander. Sie spielen in der persischen Küche eine wichtige Rolle. Doch das ist nicht festgeschrieben. Je nach Geschmack und Belieben kann die Auswahl der frischen Zutaten variieren.

Die Zubereitung des Kräuteromelettes ist einfacher, als man meinen könnte. Die Kräuter werden besonders klein geschnitten und mit dem Ei vermengt. So hat man mit jedem Bissen den vollen Geschmack. Etwas Kurkuma gibt dem ganzen den richtigen Schliff und Backpulver macht das Kuku Sabzi schön fluffig. Du kannst das Omelett ganz klassisch nachkochen oder noch andere Kräuter oder sogar Nüsse und frische Zutaten hinzufügen. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, es schmeckt dir!

