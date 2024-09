Der beste Kuchen der Welt: Kvæfjordkake, Norwegens süße Verführung

Dieser norwegische Kuchen hat mehrere Namen: Kvæfjordkake oder Verdens beste kake wird er im Land der tausend Inseln und Fjorde genannt. Besonders im Norden wird der schöne und elegante Kuchen gern gegessen. Stell dir vor, du kehrst nach einer anstrengenden Wanderung auf den Lofoten in eine gemütliche Herberge ein, herrliche Eindrücke von unglaublicher Landschaft und ordentlich Hunger im Gepäck. Nach einer heißen Suppe wird dir ein Stück Kvæfjordkake vorgesetzt. Saftig, knusprig wegen der Baiser-Schicht und unglaublich lecker. So lässt’s sich leben.

Kvæfjordkake: schlemmen wie ein Norwege

Dieses Gefühl kannst du in der heimischen Küche nachbacken. Der Kvæfjordkake besteht aus einem Rührteig und einer Vanillecremefüllung in der Mitte. Gekrönt wird er mit Baiser und Mandelsplittern. Der Geschmack ist so herrlich, dass er 2002 von den Zuschauern eines norwegischen Fernsehprogramms zum „Nationalkuchen“ gewählt wurde. Sein Name „Verdens beste kake“ bedeutet so viel wie „der beste Kuchen der Welt“. Muss ich noch mehr sagen? Legen wir los!

Zuerst bereitest du den Teig zu, indem du weiche Butter mit Zucker schaumig schlägst und die Eigelbe nach und nach unterrührst. Dann mischst du Mehl, Backpulver und Vanillezucker und gibst sie abwechselnd mit der Milch zum Teig. Alles auf ein Backblech streichen. Jetzt geht’s ans Baiser: Du schlägst das Eiweiß steif, gibst langsam den Zucker dazu, bis es glänzt, und verteilst das luftige Baiser über dem Teig. Mit Mandelsplittern bestreuen und ab damit in den Ofen bei 175°C, bis der Baiser goldbraun ist – etwa 30 Minuten.

Während dein Kvæfjordkake abkühlt, zauberst du die Füllung: Bereite den Vanillepudding zu und lass ihn abkühlen, dann hebe die steif geschlagene Sahne unter. Nun kommt das Finale: Schneide den abgekühlten Kuchen in zwei Hälften, bestreiche eine Hälfte großzügig mit der Sahnecreme und setze die zweite Hälfte obendrauf. Jetzt musst du nur noch geduldig sein – am besten schmeckt der Kuchen gut gekühlt. Fertig ist dein Kvæfjordkake!

Auch diesem Rezept für norwegischen Apfelkuchen solltest du mal einen Besuch abstatten. Wunderbar fruchtig! Die Backstuben der anderen Länder Skandinaviens haben aber auch Einiges zu bieten. Probiere den schwedischen Schokoladenkuchen Kladdkaka oder diese finnische Blaubeertorte Mustikkapiirakka.