So hast du einen Kürbis garantiert noch nicht probiert

Wenn du auf der Suche nach einem Rezept bist, dass die Aromen des Herbstes perfekt einfängt, dann kann ich dir sagen, dass diese Suche jetzt ein Ende hat. Lachs auf Kürbisrisotto ist nicht nur kinderleicht gemacht, sondern ist ein ideales Rezept, wenn draußen die Temperaturen sinken und du etwas zum Aufwärmen brauchst.

Rezept für Lachs auf Kürbisrisotto

In dieser Mahlzeit tun sich zwei augenscheinliche Gegensätze zusammen, die ein herrliches Zusammenspiel ergeben. Hier kommen die Aromen des Meeres mit jenen der Erde zusammen. Und wie gut das zusammenpasst, musst du einfach selbst schmecken.

Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Kürbis einmal anders zuzubereiten, als in den altbekannten Klassikern. Natürlich spricht nichts gegen eine würzige, cremige Kürbissuppe oder einen weich gebackenen Ofenkürbis. Doch auch als Risotto überzeugt unser liebster Herbstbote auf ganzer Linie.

Für das Kürbisrisotto greifen wir zu einem Butternutkürbis und verarbeiten ihn zunächst zu einem Püree. Da für dieses Gericht nicht das gesamte Kürbispüree benötigt wird, kannst du den Rest aufheben und in einem anderen Rezept verarbeiten.

Den Risottoreis bereitest du wie gewohnt zu. Zuerst schwitzt du die Zwiebeln in etwas Öl an, bevor du den Reis mit dazu gibst. Sobald dieser gleichmäßig glänzt, löschst du alles mit Weißwein ab. Und genau hier beginnt der Vorgang, mit dem ein Risotto steht oder fällt. Sobald die Flüssigkeit verkocht ist, gießt du immer wieder, unter stetigem Rühren Gemüsebrühe in den Topf, bis der Reis gerade so bedeckt wird. Wiederhole den Vorgang so oft, bis du keine Brühe mehr übrig hast und der Reis schön cremig ist.

Anschließend schmeckst du den Reis mit den entsprechenden Zutaten ab. Fehlt nur noch der Lachs auf ihm und du kannst es dir schmecken lassen. Probiere dieses Zusammenspiel der Aromen unbedingt selbst und verliebe dich in diese köstliche Mahlzeit.

In der Leckerschmecker-Redaktion sind wir alle im absoluten Kürbisfieber und probieren immer wieder neue Zubereitungen für dich aus. Dass sich nicht nur Fisch gut auf Kürbis macht, beweist zum Beispiel unser Ofen-Feta mit Kürbis. Ein weiteres unwiderstehliches Ofengericht zauberst du mit diesem Kürbis-Spinat-Gratin. Und wenn du die Aromenvielfalt noch ein wenig erweitern möchtest, musst du Ofen-Spätzle mit Birne, Kürbis und Fenchel probieren.

Lachs auf Kürbisrisotto Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für das Kürbispüree: 800 g Butternut-Kürbis

1 EL Olivenöl

1 TL Ahornsirup

1 Prise Salz und Pfeffer Für das Risotto: 2 rote Zwiebeln

2 EL Olivenöl

250 g Risottoreis

100 ml Weißwein trocken

700 ml Gemüsebrühe

50 ml Milch

1 EL Butter

80 g Pecorino Romano Für den Lachs: 4 Lachsfilets

1 Bio-Zitrone

2 EL Olivenöl

1 TL grober Senf

1 TL Honig

einige frische Salbeiblätter nach Geschmack

30 g Walnüsse Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Schäle den Kürbis, entferne die Kerne und schneide das Fruchtfleisch in Würfel. Verteile die Würfel auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech, beträufle sie mit Öl und Ahornsirup und salze sie leicht. Röste sie anschließend im vorgeheizten Ofen für etwa 25 Minuten, bis sie weich sind. Tipp: Statt Backpapier kannst du auch zu wiederverwendbaren : Statt Backpapier kannst du auch zu wiederverwendbaren Backmatten 🛒 greifen. Püriere den Kürbis zu einem feinen Mus und stelle 150 g davon für das Risotto zur Seite. Schäle die Zwiebeln und würfle sie. Erhitze Öl in einem Topf und dünste die Zwiebelwürfel glasig an. Gib den Reis zu den Zwiebeln und röste ihn 2-3 Minuten mit an, bis er glänzt. Lösche den Topfinhalt mit Weißwein ab und lass ihn vollständig einkochen. Gieße nach und nach und unter stetigem Umrühren die Gemüsebrühe hinzu. Aber immer nur so viel, dass der Reis gerade bedeckt ist. Rühre nach etwa 15 Minuten 150 g Kürbispüree und die Milch unter. Gib, sobald der Reis cremig und bissfest ist, die Butter und den Pecorino dazu. Schmecke das Risotto mit Salz und Pfeffer ab. Wasche währenddessen die Zitrone heiß ab. Reibe etwas von der Schale ab, halbiere sie und presse den Saft aus. Verrühre 1 EL Zitronensaft, 1 TL Zitronenabrieb, Öl, Senf und Honig zu einer einheitlichen Marinade. Bestreiche die Lachsfilets damit und würze sie mit etwas Salz und Pfeffer. Wasche den Salbei ab, tupfe ihn trocken, schneide ihn grob klein und streue ihn zusammen mit den Walnüssen über die Filets. Brate die Lachsfilets in einer Pfanne mit etwa Öl für 4-5 Minuten pro Seite an, bis er gar ist. Verteile das Risotto auf Tellern, setze den Lachs darauf und beträufle alles mit etwas Zitronensaft. Notizen So richtig lässt sich der Herbst doch erst mit entsprechender Deko genießen. Bei Geniale Tricks bekommst du immer wieder neue Inspiration für hübsche Bastelideen, wie zum Beispiel für diese Herbst-Weingläser

