Lachs aus der Heißluftfritteuse: So zart hast du Fisch noch nie gegessen

Fisch zuzubereiten ist so eine Sache. Gart man ihn zu lang, wird er trocken, lässt man ihn kürzer im Ofen oder in der Pfanne, ist er von innen noch roh. Aus diesem Grund trauen sich viele erst gar nicht an Fischgerichte heran. Das ist schade, denn Fisch ist lecker und gesund. Hast du zu Hause zum Beispiel eine Heißluftfritteuse, gibt es ab jetzt keine Ausreden mehr. Denn mit dem Gerät ist die Zubereitung von Fisch so einfach wie noch nie. Bereite mit unserem Rezept doch mal Lachs aus der Heißluftfritteuse zu.

Lachs aus der Heißluftfritteuse: zarter Fisch in nur 20 Minuten

Heißluftfritteusen sind der Trend unter den Küchengeräten. Das überrascht nicht, denn egal ob Fisch, Gemüse oder Fleisch, in den Geräten lassen sich unzählige Lebensmittel schnell, einfach und energiesparend zubereiten. Hast du Lust auf Lachs zum Mittag- oder Abendessen, dann bereite ihn doch auch einfach mal in einem Airfryer zu.

Für Lachs aus der Heißluftfritteuse ist deine Einkaufsliste nicht besonders lang. Du brauchst Lachsfilets mit Haut, Zitronensaft, Olivenöl sowie Gewürze wie Paprikapulver, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer. Einen Teil der Zutaten hast du wahrscheinlich ohnehin schon in deinem Vorratsschrank.

Wasche den Fisch und tupfe ihn trocken. Sind noch Gräten vorhanden, entferne sie vorsichtig mit einer Pinzette. Danach beträufelst du die Filets mit Olivenöl und Zitronensaft und reibst sie mit einer Gewürzmischung ein. Die besteht aus Paprikapulver, Salz, Pfeffer und Knoblauchpulver.

Lege die gewürzten Filets in den Korb des Airfryers, den du zuvor drei Minuten auf 180 Grad Celsius vorgeheizt hast. Achte darauf, dass der Lachs mit etwas Abstand nebeneinander liegt und sich nicht überdeckt. Danach garst du den Fisch für rund zehn bis zwölf Minuten. Wie lange der Lachs braucht, hängt von der Dicke ab. Lass dir den Lachs mit Reis oder gedämpften Gemüse schmecken.

Hast du auch eine Heißluftfritteuse und suchst noch mehr Idee, was du in dem Gerät alles zubereiten kannst? Dann probiere unbedingt auch mal Blätterteigschnecken aus dem Airfryer, Blumenkohl-Bites aus der Heißluftfritteuse oder Popcorn aus dem Airfryer.