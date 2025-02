Probiere ein Lachs-Curry gegen Fernweh

Es gibt kaum etwas, das hierzulande herausfordernder ist, als die ewig grauen Wintermonate. Kein Wunder, das viele sich jede bietende Gelegenheit nutzen, um dem trüben Wetter zu entfliehen und wenigstens etwas Sonnenlicht abzubekommen. Wer nicht so einfach in wärmere Regionen reisen kann, dem helfen vielleicht farbenfrohe und wärmende Gerichte wie dieses Lachs-Curry.

Dieses Lachs-Curry schmeckt wie im Urlaub

Schlage dem deutschen Winterwetter und der damit verbundenen trüben Stimmung ein Schnippchen und hole mit einem bunten Gericht auf deinem Teller die Sonne direkt zu dir nach Hause. Um das Grau zu vertreiben kochen wir heute ein Lachs-Curry, das dich sowohl aromatisch als auch farblich direkt in Urlaubsstimmung bringt. Legen wir los!

Auf den ersten Blick scheint die Zutatenliste für dieses Lachs-Curry recht umfangreich zu sein. Doch lass dich nicht täuschen, das Gericht ist trotzdem in einer knappen halben Stunde fertig. Einen Großteil der Zutaten machen ohnehin Gewürze aus, die dem Curry sein besonderes Aroma verleihen. Kochst du viel und gerne, dann hast du Paprikapulver, Currypulver und Co. wahrscheinlich ohnehin schon zu Hause. Auch Honig, Tomatenmark, Zwiebel und Knoblauch gehören zur Standartausrüstung in der Küche und sind meist im Vorratsschrank zu finden. Der Rest – Lachs, Paprika, Koriander, Kokosöl, Kokosmilch, gehackte Tomaten und Currypaste – ist schnell besorgt. Hast du alles beisammen, kannst du auch schon los kochen.

Kümmere dich zuerst um den Fisch. Die Filets schneidest du in mundgerechte Würfel, würzt sie. Bereite das Gemüse vor und brate Zwiebel sowie Knoblauch dann in einer Pfanne 🛒 glasig an. Röste die Gewürze mit, so entfalten sie ihr volles Aroma und machen aus deinem Curry ein aromatisches Feuerwerk. Nun kommen noch Tomatenmark, gehackte Tomaten und Kokosmilch hinzu. Verrühre alles gut miteinander und lass die Soße ein paar Minuten köcheln, bevor du Paprika und den Lachs hinzugibst. Ist das Gemüse weich und der Fisch gar, kannst du auch schon anrichten. Streue noch frischen Koriander über das Curry und serviere es mit Basmatireis.

Currys sind wie Urlaub, nur ohne Reisen. Gönn dir eine kleine Auszeit vom deutschen Winter und lass dir als nächstes ein Hähnchen-Ananas-Curry oder ein Rosenkohl-Curry. Auch ein Kartoffel-Spinat-Curry hebt die Stimmung an trüben Tagen.

Lachs-Curry Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Lachsfilet

Salz und Pfeffer

1 rote Paprika

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 EL Kokosöl

1 TL rote Currypaste

1 TL Currypulver

1/2 TL Paprikapulver

1 Dose gehackte Tomaten 400 g

200 ml Kokosmilch

1 EL Tomatenmark

1 TL Honig

1 Handvoll Koriander frisch Zubereitung Schneide den Lachs in mundgerechte Würfel und würze ihn mit Salz und Pfeffer.

Wasche die Paprika, entferne die Kerne und schneide das Gemüse dann in Stücke. Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides fein.

Erhitze das Öl in einer Pfanne. Dünste Zwiebel und Knoblauch darin glasig an. Füge Currypaste, Currypulver und Paprikapulver hinzu. Brate die Gewürze kurz mit an.

Rühre Tomatenmark, die gehackten Tomaten und die Kokosmilch mit unter. Schmecke die Soße mit dem Honig ab und lass sie dann bei mittlerer Temperatur für 10 Minuten köcheln.

Füge danach die Paprikastücke hinzu und lass sie ca. 5 Minuten in der Soße garen. Gib anschließend die Lachswürfel in die Soße und gare sie für weitere 5 Minuten.

Streue zum Servieren gehackten Koriander über das Curry und genieße dazu Basmatireis.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.