Lachs-Eiersalat: der perfekte Brotaufstrich für dein Frühstück

Er ist ein Klassiker auf dem deutschen Frühstückstisch: der Eiersalat! Und zwar in allen möglichen Variationen. Als Brotaufstrich oder pur sorgt er seit Generationen für kleine Genussmomente. Eine weitere tolle Möglichkeit, dem klassischen Eiersalat neu zu interpretieren und eine rauchige Note zuzufügen, ist die Beigabe von Lachs. Praktischerweise ist das Rezept ganz einfach, sodass du für deinen Lachs-Eiersalat nicht lange ackern musst.

Lachs-Eiersalat: perfekte Kombination

Eier und Lachs kommen in der kulinarischen Welt nicht ohne Grund oft zusammen. Eier sind reich an Proteinen und enthalten wertvolle Nährstoffe wie Vitamin D und B12. Auch Lachs ist eine hervorragende Quelle für Protein und enthält außerdem gesunde Omega-3-Fettsäuren, die gut für das Herz-Kreislauf-System sind. So sorgt dein Lachs-Eiersalat gleich morgens für eine kleine Proteinbombe auf dem Frühstücksteller.

Für den Lachs-Eiersalat brauchst du nur wenige Zutaten und etwa 20 Minuten Zeit. Die Grundlage bilden hartgekochte Eier und geräucherter Lachs. Während die Eier kochen, kannst du den Lachs in kleine Streifen schneiden. In einer Schüssel vermischst du Frischkäse, saure Sahne und einen Teelöffel Senf. Ein Spritzer Zitronensaft gibt dem Ganzen die nötige Frische.

Sobald die Eier gekocht und abgekühlt sind, schälst und schneidest du sie in kleine Stücke, bevor sie zur Frischkäse-Mischung kommen. Nun kommt der Lachs hinzu und das Ganze wird vorsichtig vermengt. Jetzt fehlen nur noch ein paar Frühlingszwiebelringe und eine Prise Salz und Pfeffer. Schon ist der Lachs-Eiersalat fertig! Übrigens kannst du im Rezept anstelle des Frischkäses auch griechischen Joghurt verwenden, so wird der Salat etwas leichter.

Auch ein Eiersalat mit Hüttenkäse ist ein leichter Figurschmeichler. Und wenn du Lust auf den Klassiker bekommen hast, findest du bei Leckerschmecker das leckere Grundrezept für Eiersalat für dich. Für einen schönen Farbtupfer am Frühstückstich sorgt auch dieser Avocado-Eiersalat.