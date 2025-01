Lachs in Zitronen-Sahnesoße: cremig-frischer Fischgenuss

Ziehe Schalotte und Knoblauch ab und schneide beides in sehr feine Würfel.

Ziehe Schalotte und Knoblauch ab und schneide beides in sehr feine Würfel.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate die Lachsfilets scharf von beiden Seiten an, sodass sie Farbe bekommen. Nimm sie aus der Pfanne.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate die Lachsfilets scharf von beiden Seiten an, sodass sie Farbe bekommen. Nimm sie aus der Pfanne.

Füge etwas mehr Öl hinzu und schwitze Schalotte und Knoblauch in der gleichen Pfanne farblos an.

Füge etwas mehr Öl hinzu und schwitze Schalotte und Knoblauch in der gleichen Pfanne farblos an.