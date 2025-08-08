Bringen Abwechslung auf dem Grillrost: Lachs-Kebab-Spieße

Das Wochenende steht vor der Tür und der Wetterbericht verspricht bestes Sommerwetter. Ideale Voraussetzungen, um den Grill herauszuholen. Damit auch das Richtige auf dem Rost landet, empfehlen wir diese leckeren und schnell gemachten Lachs-Kebab-Spieße. So bereitest du sie zu.
Diese Lachs-Kebab-Spieße gehören auf jeden Grill
Wird dir das Schweinenackensteak auf dem Grill allmählich zu langweilig, dann probiere es doch mal mit diesen Lachs-Kebab-Spießen. Lachs lässt sich wunderbar auf dem Grill garen und in Kombination mit Gemüse bekommt der zarte Fisch einen knackigen Gegenpol.
Die Zubereitung der Lachs-Kebab-Spieße ist kinderleicht, denn du kommst ganz ohne stundenlanges Marinieren aus. Schneide zuerst den Lachs in mundgerechte Würfel. Danach entfernst du die Kerne der Paprika und teilst sie in Stücke. Zum Schluss spießt du abwechselnd Lachs und Paprika auf Schaschlikspieße.
Fehlt noch die Würze. Dafür rührst du eine Marinade aus Olivenöl, klein gehacktem Knoblauch, Salz, Pfeffer, Zitronenabrieb und getrocknetem Thymian an und bestreichst die Spieße damit rundherum.
Zum Garen kommen die Lachs-Kebab-Spieße anschließend direkt auf den Grill, wo sie acht bis 10 Minuten gegrillt werden. Wende sie dabei regelmäßig und streiche dabei immer wieder etwas von der Öl-Marinade nach. Achte darauf, den Lachs nicht zu lange auf dem Rost zu lassen, damit er nicht trocken wird. Die Garzeit kann sich je nach Grillmodell unterscheiden.
Deine Lachs-Kebab-Spieße kannst du nach Lust und Laune variieren und das Gemüse verwenden, auf das du gerade Lust hast. Verwende statt Paprika vielleicht mal Zucchini und Stangensellerie oder Zwiebel und Cherrytomaten. Ein kleiner Tipp: Stecke auch dünn geschnittene Zitronenspalten mit auf den Spieß. Die leicht saure Note verleiht eine zusätzliche Geschmackskomponente und passt außerdem hervorragend zu Lachs.
Für dein nächstes BBQ haben wir noch mehr Grillrezepte für dich. Probiere zum Beispiel auch mal diese Rinderrouladen vom Grill, diese gegrillten Sardinen oder gefüllte Champignons. Dazu darf ein leckerer Salat wie unser Nudelsalat mit Halloumi nicht fehlen.
Lachs-Kebab-Spieße vom Grill
Kochutensilien
- 8 Schaschlikspieße
Zutaten
- 500 g Lachsfilet
- 2 Bio-Zitronen
- 1 rote Paprika
- 1 gelbe Paprika
- 2 Knoblauchzehen
- 3 EL Olivenöl
- 1 TL getrockneter Thymian
- Salz und Pfeffer
Zubereitung
- Lege die Holzspieße vor dem Grillen mindestens eine Stunde vorher in Wasser ein.
- Spüle den Lachs unter laufendem Wasser ab, tupfe ihn mit einem Küchenkrepp trocken, entferne die Haut, falls nötig und schneide ihn in mundgerechte Würfel.
- Wasche die Zitrone unter heißem Wasser ab und reibe die Schale ab. Wasche danach die Paprika, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in Stücke.
- Spieße Lachs und Gemüse abwechselnd auf die Holzstäbchen.
- Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Mische Olivenöl mit dem Zitronenabrieb, dem gehackten Knoblauch, getrocknetem Thymian, Salz und Pfeffer.
- Bepinsle die Spieße rundherum mit Öl und lege sie dann für ca. 8 bis 10 Minuten unter regelmäßigem Wenden auf den Grill. Gib zwischendurch immer wieder etwas von dem Öl darauf.