Dieses Lachsgericht mit cremiger Soße wird dich begeistern

Nun ist er da, der Herbst. Draußen weht der Wind bunte Blätter von den Bäumen und du kannst dir eigentlich nie richtig sicher sein, welche Jacke du anziehen sollst. Ist es schon kalt draußen oder wird es doch noch mal so warm, dass du schwitzt? Ist das Wetter draußen so unstet, verlangt der Magen schnell nach etwas Warmem, Gemütlichem, etwas, das ein Gefühl von zu Hause weckt. Zeit für diesen leckeren Lachs mit Spinat und Pilzen! Und so geht’s.

Rezept für Lachs mit Spinat und Pilzen

Essen hat viele Funktionen: Schmecken soll es, satt machen, gesund sein und im besten Fall ein wohliges Gefühl hervorrufen. Unser Lachs mit Spinat und Pilzen erfüllt all diese Ansprüche ohne großen Aufwand. Denn geschmacklich ist der gebratene Lachs, der in einer cremigen Sahnesoße zusammen mit Spinat und Pilzen gar zieht und dabei die köstlichsten Aromen aufnimmt, eine absolute Wucht. Er schmeckt so gut, dass dir wohlig-warm ums Herz wird und du dir ein zufriedenes Lächeln nicht verkneifen kannst.

Aber Lachs mit Spinat und Pilzen schmeckt nicht nur gut, sondern versorgt dich gleichzeitig mit allerlei gesunden Inhaltsstoffen. Lachs ist reich an Omega-3-Fettsäuren, die zur Regulierung des Cholesterinspiegels beitragen. Spinat hat einen hohen Beta-Carotin-Gehalt, einer Vorstufe von Vitamin A, welches die Sehkraft unterstützt. Pilze, besonders Champignons, sollen antikanzerogene, also krebshemmende Wirkungen haben. Du tust dir mit diesem einfachen Gericht also richtig was Gutes.

Lachs mit Spinat und Pilzen ist ein Gericht mit wenig Aufwand, das sich auch nach einem anstrengenden Arbeitstag schnell zubereiten lässt. Zudem kannst du alles in einer Pfanne zubereiten und sparst so Abwasch. Serviere dein cremiges Fischgericht mit frisch geröstetem Brot, denn es ist eines dieser Essen, die ohne aufwendige Beilage auskommen. Das Brot saugt die aromatische Soße auf und erweitert den Lachs um eine wunderbare leicht Röstnote. Hach, allein bei dem Gedanken daran bekommt man Hunger!

