Schnelle Alltagsküche: Lachs und Kartoffeln in Dill-Sahnesoße

Endlich gibt es wieder frische Kartoffeln. Das nehmen wir zum Anlass und bereiten uns daraus Lachs und Kartoffeln in Dill-Sahnesoße mit Lachs zu. Das Gericht schmeckt mit Frühkartoffeln nämlich besonders lecker. Lust mitzumachen? Dann schnapp dir gleich Kartoffeln und ein Bund Dill.

Rezept für Lachs und Kartoffeln in Dill-Sahnesoße

Oft sind es die einfachen Gerichte, die uns besonders begeistern. Das gilt auch für Kartoffeln in Dillsoße. Dafür brauchst du neben einem Kilogramm junger, kleiner Kartoffeln noch Milch, saure Sahne, Dill, Lachsfilet, Butter, Mehl und Gewürze.

Beginne damit die Kartoffeln mit Schale in gesalzenem Wasser gar zu kochen. Währenddessen würfelst du den Lachs. Hast du ein Filet mit Haut, musst die aber zuvor noch entfernen. Erhitze dann etwas Öl in einer Pfanne und brate die Lachsstücke darin an.

Als nächstes rührst du die Soße auf Basis einer Mehlschwitze an. Erhitze Butter in einem Topf, schwitze das Mehl darin an und lösche dann mit Milch und saurer Sahne ab. Rühre währenddessen gut um, sodass keine Klümpchen in der Soße entstehen. Schmecke mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft ab und gib zum Schluss gehackten Dill dazu.

Nun musst du die Kartoffeln noch pellen und danach zusammen mit den Lachswürfeln unter die Soße heben. Lass es dir schmecken.

Übrigens: Bist du kein Lachsfan oder möchtest lieber eine vegetarische Variante der Kartoffeln in Dill-Sahnesoße genießen, dann lass den Fisch einfach weg. Wenn du magst, kannst du dir zu dem Kartoffel-Gericht noch einen schnellen Gurkensalat zubereiten. Der schmeckt ganz hervorragend zu den Kartoffeln.

