Lasagne mit Joghurtsoße und Bolognese: Klassiker mal anders

Wenn die Tage kürzer werden, bekommen wir keine schlechte, sondern gute Laune. Immerhin ist jetzt wieder die Zeit für deftige Ofengerichte, die wir im Sommer vielleicht nicht ganz so oft genießen. Heute schieben wir beispielsweise eine Lasagne mit Joghurtsoße in den Ofen.
Rezept für Lasagne mit Joghurtsoße
Die kommt etwas leichter und frischer als ihre ältere Schwester mit Béchamelsoße daher. Trotzdem weckt sie in uns dieses wohlige Gefühl an kalten Herbstabenden. Und sie weckt ein wenig die Vorfreude auf den nächsten Frühling, wenn uns unsere Reisen wieder Richtung Süden locken. Denn nach Italien schmeckt diese Lasagne mit Joghurtsoße trotzdem. Immerhin bleiben wichtige Zutaten wie eine fruchtige Bolognesesoße erhalten.
Gut zu wissen: Schon gehört, dass es ein offizielles Rezept für die Bolognese gibt? Wie du ein Ragú alla bolognse zubereitest, ist ganz genau festgehalten und wird in der Handelskammer in Bologna verwahrt. Wir haben die Geschichte der beliebten italienischen Soße für dich recherchiert und auch das Rezept mit dir geteilt.
Um die Lasagne mit Joghurtsoße zu zaubern, starten wir mit der Tomatensoße. Dafür schwitzen wir eine klein gewürfelte Karotte mit Zwiebel und Knoblauch an und geben danach das Hackfleisch hinzu, das wir krümelig anbraten. Anschließend kommen Tomatenmark und stückige Tomaten aus der Dose dazu, noch ein paar Kräuter, Salz und Pfeffer, und dann lassen wir die Soße vor sich hin köcheln.
Die Zubereitung der Joghurtsoße ist ganz leicht: Wir verrühren lediglich geriebenen Parmesan, griechischen Joghurt und Crème fraîche miteinander und würzen alles mit Salz und Pfeffer.
Nun schichten wir beide Soßen und Lasagneblätter in einer Auflaufform, bis alle Zutaten verbraucht sind, und streuen Käse darüber. Und während die Lasagne mit Joghurtsoße im Ofen backt, decken wir schon einmal den Tisch.
Zutaten
- 1 Karotte
- 1 Zwiebel
- 2-3 Knoblauchzehen
- Öl
- 500 g Hackfleisch
- 3 EL Tomatenmark
- 1 Dose stückige Tomaten
- 1 TL Oregano getrocknet
- 1/2 Bund Basilikum
- Salz und Pfeffer
- 100 g Parmesan gerieben
- 300 g griechischer Joghurt oder Skyr
- 100 g Crème fraîche
- Salz und Pfeffer
- Lasagneblätter
- 100 g Käse gerieben
Zubereitung
- Wasche die Karotte und würfele sie. Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab und hacke beides. Schwitze die Zutaten in Öl an.
- Gib das Hackfleisch dazu und brate es krümelig an.
- Schiebe das Hack zur Seite und gib das Tomatenmark in die Pfanne. Lass es kurz karamellisieren und gieße anschließend die Tomaten aus der Dose dazu. Verrühre alles und lass es aufkochen.
- Reduziere die Hitze, rühre die Kräuter ein, würze mit Salz und Pfeffer und lass die Soße 15 Minuten köcheln.
- Verrühre den Parmesan mit den übrigen Zutaten für die Joghurtsoße und schmecke diese mit Salz und Pfeffer ab.
- Schichte die beiden Soßen und die Nudelplatten abwechselnd in einer gefetteten Auflaufform, streue Käse darüber und backe die Lasagne bei 190 °C Ober-/ Unterhitze für 30 Minuten.