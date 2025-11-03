Lasagne mit Joghurtsoße und Bolognese: Klassiker mal anders

Wenn die Tage kürzer werden, bekommen wir keine schlechte, sondern gute Laune. Immerhin ist jetzt wieder die Zeit für deftige Ofengerichte, die wir im Sommer vielleicht nicht ganz so oft genießen. Heute schieben wir beispielsweise eine Lasagne mit Joghurtsoße in den Ofen.

Rezept für Lasagne mit Joghurtsoße

Die kommt etwas leichter und frischer als ihre ältere Schwester mit Béchamelsoße daher. Trotzdem weckt sie in uns dieses wohlige Gefühl an kalten Herbstabenden. Und sie weckt ein wenig die Vorfreude auf den nächsten Frühling, wenn uns unsere Reisen wieder Richtung Süden locken. Denn nach Italien schmeckt diese Lasagne mit Joghurtsoße trotzdem. Immerhin bleiben wichtige Zutaten wie eine fruchtige Bolognesesoße erhalten.

Gut zu wissen: Schon gehört, dass es ein offizielles Rezept für die Bolognese gibt? Wie du ein Ragú alla bolognse zubereitest, ist ganz genau festgehalten und wird in der Handelskammer in Bologna verwahrt. Wir haben die Geschichte der beliebten italienischen Soße für dich recherchiert und auch das Rezept mit dir geteilt.

Um die Lasagne mit Joghurtsoße zu zaubern, starten wir mit der Tomatensoße. Dafür schwitzen wir eine klein gewürfelte Karotte mit Zwiebel und Knoblauch an und geben danach das Hackfleisch hinzu, das wir krümelig anbraten. Anschließend kommen Tomatenmark und stückige Tomaten aus der Dose dazu, noch ein paar Kräuter, Salz und Pfeffer, und dann lassen wir die Soße vor sich hin köcheln.

Die Zubereitung der Joghurtsoße ist ganz leicht: Wir verrühren lediglich geriebenen Parmesan, griechischen Joghurt und Crème fraîche miteinander und würzen alles mit Salz und Pfeffer.

Nun schichten wir beide Soßen und Lasagneblätter in einer Auflaufform, bis alle Zutaten verbraucht sind, und streuen Käse darüber. Und während die Lasagne mit Joghurtsoße im Ofen backt, decken wir schon einmal den Tisch.

Wenn du Lasagnen magst, schmecken dir bestimmt auch unsere Weißkohl-Lasagne mit Hackfleisch und unsere Hähnchen-Lasagne Alfredo. Diese Pfannenlasagne mit Mozzarella und Hackfleisch wird auf dem Herd und nicht im Ofen gebacken – raffiniert!