Diese Lasagne vom Blech reicht für die ganze Familie

Wir verpassen einem italienischen Klassiker heute ein neues Gewand, indem wir eine Lasagne vom Blech backen. Die reicht für die ganze Familie und lässt schon einmal vom nächsten Urlaub im Süden träumen. Und das Beste: Wer sie in der Veggie-Variante zubereiten möchte, kann entsprechende Zutaten ganz einfach durch pflanzliche Alternativen ersetzen. So schmeckt’s wirklich allen am Tisch!

Unser Rezept für Lasagne vom Blech ist ideal fürs Familien-Dinner

Wenn am Abend die Familie am Tisch zusammenkommt, ist es für viele die schönste Zeit des Tages. Alle berichten von ihrem Tag, es wird über dies und das geredet. Diese Zeit mit den Liebsten ist wertvoll und sollte geschätzt werden, denn im hektischen Alltag findet man heute oft kaum die Zeit zum Durchatmen. Umso schöner, wenn sich Groß und Klein zum Abendessen gemeinsam die Zeit füreinander nehmen.

Und wenn das auch noch etwas Leckeres auf dem Tisch steht – umso besser! Heute ist es eine Lasagne vom Blech, die dampft und duftet, dass allen rundherum das Wasser im Mund zusammenläuft.

Die Zubereitung unterscheidet sich kaum von einer herkömmlichen Lasagne, nur dass am Ende eben die Béchamel- und Bolognesesoße sowie die Nudelplatten nicht in einer Auflaufform, sondern auf einem Blech landen. Wir beginnen damit, das Hackfleisch in einer Pfanne krümelig anzubraten. Derweil schälen und hacken wir eine Zwiebel und schneiden zwei Karotten in kleine Würfel. Sie kommen danach mit zum Fleisch in die Pfanne. Außerdem brauchen wir für die fruchtige Soße noch passierte Tomaten, etwas Tomatenmark, getrocknete italienische Kräuter sowie Salz und Pfeffer. Alle Zutaten dürfen eine Weile köcheln, während wir uns im nächsten Schritt der Béchamel widmen.

Dafür zerlassen wir Butter in einem Topf und rühren Mehl ein. Nach und nach gießen wir im Anschluss warme Milch dazu und rühren dabei gut um, damit sich keine Klumpen in der Soße bilden. Abgeschmeckt wird mit frisch geriebener Muskatnuss 🛒, Salz und Pfeffer.

Und dann wartet auch schon das große Finale: Wir schichten die Zutaten im Wechsel auf einem Backblech, streuen geriebenen Käse darüber und schieben die Lasagne vom Blech anschließend in den Ofen. Noch schnell den Tisch decken, dann gibt’s Essen!

Lasagne vom Blech Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 25 Minuten Min. Portionen 6 Kochutensilien 1 Blech, 45 x 37 cm Zutaten 1x 2x 3x Für die Bolognese: 500 g Hackfleisch

Öl zum Braten

1 große Zwiebel

2 Karotten

Salz und Pfeffer

3 EL Tomatenmark

2 EL Rotweinessig

2 Dosen passierte Tomaten

2 EL italienische Kräuter getrocknet Für die Béchamel: 50 g Butter

50 g Mehl

600 ml Milch warm

Muskatnuss frisch gerieben

Salz und Pfeffer Außerdem: Lasagneplatten

200 g Käse gerieben Zubereitung Brate das Hackfleisch in einer großen Pfanne in Öl krümelig an.

Ziehe derweil die Zwiebel ab und hacke sie. Schäle oder wasche die Karotten und schneide sie in kleine Würfel.

Gib das Gemüse zum Hackfleisch und brate es mit, wie die Zwiebeln glasig sind. Würze mit Salz und Pfeffer.

Schiebe den Pfanneninhalt etwas zur Seite und gib das Tomatenmark in die Pfanne. Lass es kurz anrösten, bevor du es einrührst. Lösche mit dem Essig ab.

Gieße die Tomaten aus der Dose dazu und rühre die Kräuter ein. Lass das Ganze leise köcheln.

Zerlasse für die Béchamel die Butter auf kleiner Flamme in einem Topf und rühre das Mehl ein.

Rühre noch 1-2 Minuten weiter, bevor du die Milch schluckweise dazu gießt. Rühre dabei weiter, sodass keine Klumpen entstehen.

Lass die Soße eindicken und schmecke sie mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer ab.

Fette ein Blech ein oder lege es mit Backpapier aus. Schichte dann abwechselnd die Bolognese, die Béchamel und die Lasagneplatten aufs Blech, bis alle Zutaten verbraucht sind.

Streue geriebenen Käse über die Lasagne und backe sie bei 200 °C Ober-/ Unterhitze für ca. 40 Minuten.

