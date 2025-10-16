Das Dessert für Kaffee-Fans: einfach göttlich!

Du liebst Kaffee und dein Tag beginnt nie ohne eine Tasse des koffeinhaltigen Heißgetränks? Dann wirst du unseren Latte Macchiato Pudding bestimmt mögen. Schokopudding trifft auf starken Kaffee, süßen Kaffeelikör und eine leckere Milchschaum-Haube. Damit wird selbst der graueste Tag noch gut. Hier gibt’s das einfache Rezept!

Koffein-Kick mit Latte Macchiato Pudding

Pudding zum Frühstück? Das klingt ja fast wie aus dem Film. An manchen Tagen, wenn uns das frühe Aufstehen besonders schwer fällt, steht uns aber der Sinn nach einer süßen Abwechslung oder einem anderen Frühstück als dem täglichen Porridge oder Käsebrot. Einfach, um besser in die Gänge zu kommen oder um den Tag nicht gänzlich abzuschreiben.

Da kommt dieser köstliche Latte Macchiato Pudding ins Spiel. Zunächst rührst du Schokopuddingpulver mit etwas Milch an, erhitzt Milch mit Kaffee und Zucker und gibst dann den Pudding zum Kaffee. Zum Schluss kommt noch der Kaffeelikör mit hinein, der für eine besonders aromatische Note sorgt. Ist dir das am frühen Morgen zu viel, kannst du den Likör einfach weglassen.

Verteile den fertigen Latte Macchiato Pudding auf kleine Gläser und lass ihn für zwei Stunden, am besten im Kühlschrank, fest werden. Stilecht kannst du den Pudding dann noch mit einer hübschen Haube aus Milchschaum oder Schlagsahne dekorieren und etwas Espressopulver oder einige Kaffeebohnen auf dem Latte Macchiato Pudding verteilen.

Ob du den Pudding als süßen Muntermacher zum Frühstück genießt oder ihn als kleinen Dessert-Kick zu einem Abendessen mit Freunden einplanst, die Kombi aus Schokolade und Kaffee kommt immer gut an und sorgt auf jeden Fall für Abwechslung im Nachtisch-Game.

Latte Macchiato Pudding Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Pudding: 1 Pck. Puddingpulver Schokolade online z.B. hier 🛒

350 ml Milch

150 ml Kaffee

50 g Zucker

2 EL Kaffeelikör optional, online z.B. hier 🛒 Für die Dekoration: Milch

Instant-Espressopulver online z.B. hier 🛒 Zubehör (z.B. diese hier 🛒 6 Dessertgläser Zubereitung Gib das Puddingpulver in eine kleine Schüssel und rühre es mit 5 EL Milch an. Erhitze die restliche Milch zusammen mit dem frisch gebrühten Kaffee und dem Zucker, bis alles aufkocht. Rühre das Puddingpulver ein und lass die Masse einige Male aufkochen. Rühre dann, wenn du magst, den Kaffeelikör unter. Fülle den Pudding in 6 kleine Gläser und lass ihn kalt werden. Schäume die Milch auf und gib mit einem Löffel etwas Milchschaum auf den Pudding. Bestreue die Gläser mit Espressopulver und serviere sie. Notizen Die Kaffeefilter, mit denen du das Heißgetränk aufgebrüht hast, kannst du wunderbar weiterverwenden, indem du daraus hübsches Herbstlaub bastelst . Die genaue Anleitung dafür findest du bei unseren Freunden von Geniale Tricks.

