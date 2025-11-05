Ein Aufstrich, der es in sich hat

Darf es ein deftiges Frühstück sein? Immer gern doch! Aber irgendwie ist der Appetit auf Klassiker wie Käsebrot oder Wurststulle nicht so richtig groß. Viel besser wäre jetzt ein toller Aufstrich. Nur was für einer könnte das sein? Momentan hat Lauch Saison. Schmeckt der vielleicht in Kombination mit Feta? Oh ja! Dann gibt es doch einen Lauch-Feta-Aufstrich! Hier ist das Rezept.

Lauch-Feta-Aufstrich: überraschend gut

Manche Geschmackskombinationen hat man nicht direkt im Kopf und Lauch und Feta ist genau so eine. Lauch schmeckt leicht süßlich, Feta würzig und salzig. Also eine wirklich gute Mischung, besonders für Fans des Deftigen! Ob mit Brot aufgestippt oder als Aufstrich für frische Brötchen, Lauch-Feta-Aufstrich ist immer eine gute Idee!

Doch wie bereitest du ihn zu, den Lauch-Feta-Aufstrich? Das ist nicht schwer, aber ein paar Kniffe in der Zubereitung machen einen riesigen Unterschied. Schneide deinen Lauch – nimm am besten nur den grünen Teil – zu Beginn in sehr feine Ringe. Du kannst die Stangen auch vorher halbieren, dann rollen die Scheiben nicht so schnell weg. Brate sie dann in etwas Öl an, wobei sie ruhig etwas Farbe bekommen dürfen. Diese sorgt dafür, dass dein fertiger Dip die allseits beliebten Röstaromen enthält.

Während der Lauch in der Pfanne schmurgelt, kannst du den Feta bereits mit etwas Joghurt zu einer nicht zu festen, nicht zu flüssigen Masse mixen. Diese sollte sich auf Brote streichen lassen, aber nicht trocken wirken. Ist der Lauch fertig gemixt, mischst du ihn einfach unter. Nun nur noch mit Olivenöl, Salz und Pfeffer abschmecken und schon ist dein Lauch-Feta-Aufstrich fertig. Das war doch ganz leicht, oder?

Wie wäre es, wenn du deinen Lauch-Feta-Aufstrich zum nächsten Dinner-Buffet mitbringst? Dort macht er sich gut, aber auch andere Dips glänzen dort. Zum Beispiel unser Rote-Bete-Hummus, das süß und erdig schmeckt. Oder probiere weißen Griechen, den du sonst bestimmt nur gekauft kennst. Auch toll: Würzige Feta-Creme mit pikantem Honig.

Falls du noch auf der Suche nach gemütlichen Deko-Ideen bist, solltest du mal bei unseren Freunden von Geniale Tricks vorbeischauen. Auf Herbstrosen aus bunten Blättern werden deine Gäste garantiert neidisch werden.

1 Spritzer Zitronensaft Zubereitung Schneide den Lauch in sehr feine Ringe. Halbiere die Stangen vorher längs, damit sie beim Schneiden nicht so leicht wegrollen. Erhitze 1 EL Olivenöl in einer Pfanne und brate den Lauch darin an, bis er weich ist und leicht Farbe bekommt – so entstehen herrliche Röstaromen. Lass den Lauch kurz abkühlen. Gib den Feta zusammen mit dem Joghurt in eine Schüssel oder einen Mixer und püriere beides zu einer cremigen, aber nicht zu flüssigen Masse. Tipp: Püriere den Aufstrich mit diesem : Püriere den Aufstrich mit diesem Mini-Foodprozessor 🛒 Rühre den gebratenen Lauch unter und schmecke den Aufstrich mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer Zitronensaft ab. Fülle den Aufstrich in eine Schale und garniere ihn mit dem restlichen Olivenöl.

