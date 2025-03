Dieses Ofengericht ist überraschend unkompliziert: Lauch-Lachs-Auflauf

Schlechte Laune, Hunger und einfach keine Lust, lange zu kochen? Dann haben wir die Lösung für dich: Lauch-Lachs-Auflauf! Der besteht aus saftigen Lachsstückchen, mild-süßem Lauch und einer unfassbar cremigen Soße. Außerdem steht er innerhalb weniger Minuten im Ofen und bekommt dort eine herrlich goldbraune Käsekruste. Nimm dir ein paar Minuten und mache deinen Tag doch noch zu etwas Schönem!

Lauch-Lachs-Auflauf ist einfach zubereitet

Lachs zählt zu den beliebtesten Speisefischen und das völlig zu Recht. Er liefert hochwertiges Eiweiß, Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D, die deinen Körper mit Energie versorgen und sich positiv auf deinen Cholesterinspiegel auswirken. Achte jedoch darauf, dass du den Fisch aus nachhaltiger Fischerei oder zertifizierter Züchtung kaufst, denn so ist er nicht belastet.

Neben Lachs glänzt jedoch noch ein anderer Star im Lauch-Lachs-Auflauf, nämlich der Porree. Das Stangengemüse ist in der deutschen Küche aufgrund seiner unzähligen Variationen sehr beliebt. Lauch gehört zu den Zwiebelpflanzen, schmeckt aber wesentlich milder als viele seiner Artverwandten. Sein Aroma ist zudem leicht süßlich, was ich zu einem großartigen Begleiter zu Fisch macht. Neben den beiden Hauptakteuren spielen noch Sahne, Knoblauch, Muskatnuss und Thymian eine Rolle. Wenn du magst, kannst du auch etwas Bio-Zitronenschale verwenden. Diese frischt das Ganze noch etwas mehr auf.

Wasche den Lauch sehr gründlich, am besten unter fließendem Wasser. Die Stangen sind oftmals sehr sandig und es setzt sich gerade zwischen den Schichten einiges an Dreck ab. Dünste ihn dann kurz in Butter an. Vermenge die Scheiben in einer gefetteten Auflaufform 🛒 mit geschnittenem Lachs sowie einer angerührten Sahnesoße und schiebe alles in den Ofen.

In den nächsten 30 Minuten füllt sich deine Wohnung mit einem herrlichen Duft und du wirst es kaum abwarten können, endlich probieren zu dürfen. An sich schmeckt der Lauch-Lachs-Auflauf pur, aber die Soße lässt sich mit etwas frischem Baguette vorzüglich aufstippen. Da wird die Laune doch gleich besser, oder?

Lauch-Lachs-Auflauf Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Stangen Lauch

1 EL Butter plus mehr für die Form

Salz und Pfeffer

500 g Lachsfilets

250 ml Sahne

2 Knoblauchzehen

1/2 Bio-Zitrone Schale

einige Zweige Thymian

1 Prise Muskatnuss

50 g geriebener Käse

Dill nach Geschmack Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Wasche den Lauch gründlich unter fließendem Wasser. Schneide ihn dann in Ringe. Schneide die Lachsfilets in mundgerechte Würfel.

Erhitze die Butter in einer Pfanne und dünste den Lauch an, bis er weich wird. Salze und pfeffere ihn.

Fette eine Auflaufform ein und vermische den Lauch mit dem Lachs.

Gieße die Sahne darauf, presse die Knoblauchzehen in die Form, reibe die Schale der Zitrone und zupfe die Thymianblättchen dazu. Würze alles mit einer kräftigen Prise Muskatnuss, Salz und Pfeffer und vermische den Auflauf gut. Bestreue alles mit dem Käse.

Schiebe den Auflauf für 25-30 Minuten in den Ofen.

Serviere ihn mit etwas frischem. gezupften Dill.

