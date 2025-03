Köstliches Reisgericht: So geht cremiges Lauch-Risotto

Risotto-Varianten gibt es viele. Doch kaum eine ist so lecker wie dieses Lauch-Risotto. Es ist einfach gemacht und doch großartig im Geschmack. Also zögere nicht lange, schnapp dir die Stange Lauch, die schon seit Längerem in deinem Kühlschrank auf ihren Einsatz wartet und leg direkt los!

Lauch-Risotto: lecker und einfach

Ich bin großer Fan des People-Watchings. Das bezeichnet es, wenn man extrem grenzübergreifend Menschen auf der Straße beobachtet und sich fragt, was sie gerade machen und wo sie hingehen. Man könnte es ein heimliches Vergnügen nennen und sich ein bisschen dafür schämen, sich so für die Leben anderer zu interessieren. Gleichzeitig macht es aber auch einfach zu viel Spaß. Wo geht zum Beispiel diese Frau mit dem großen, eingewickelten Gemälde hin? Warum hat das Kind einen Ballon in der Hand, auf dem „Team Braut“ steht? Und was machen die ganzen Leute, die mit einem aus der Tasche ragenden Lauch aus dem Supermarkt kommen, damit?

Genau dieser Lauch scheint ein regelrechtes Symbol für einen erfolgreichen Einkauf zu sein. In Filmen und Serien sieht man ihn oft, seine oberen grünen Blätter neckisch herunterhängend. Welche Rezepte haben sie in Petto, wozu wird das Gemüse nur verarbeitet? Wenn ich einen Lauch kaufe, dann passiert es nicht selten, dass er zu Lauch-Risotto verkocht wird. Klar ist Lauch irgendwie ein Allrounder, ein Gemüse, das zu so gut wie allen deftigen Gerichten passt. Besonders gut aber schmeckt er, meiner Meinung nach, zu Reis.

Und es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, Reis zu essen, als Risotto daraus zu kochen. Ich liebe die italienische Beilage und esse sie dafür eigentlich viel zu selten. Das liegt aber nicht daran, dass Risotto kompliziert zuzubereiten wäre. Im Gegenteil. Hast du einmal das Grundrezept raus, kannst du dieses abwandeln, wie du möchtest.

Für Lauch-Risotto musst du nicht mal etwas besonderes mit dem Gemüse anstellen, denn Lauch eignet sich hervorragend zum Schmoren. Wenn du also das nächste Mal jemanden siehst, dem eine Stange Lauch aus dem Einkaufskorb ragt, sieh das als Zeichen, dieses Risotto zu machen. Es lohnt sich!

