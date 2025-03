Quiche ganz klassisch: Lauch-Speck-Quiche mit Schmand und saurer Sahne

Ein Klassiker, wie er im Buche steht: Lauch-Speck-Quiche orientiert sich an einer klassischen Quiche Lorraine, jedoch mit einem besonders würzigen Twist. Wenn du Lust auf etwas Würziges und Köstliches hast, dann lies jetzt weiter!

Lauch-Speck-Quiche leicht gemacht

Für manche Rezepte muss man eine Weile in der Küche stehen. Das kann an manchen Tagen etwas viel wirken, an anderen ist es jedoch genau das, was ich brauche, um nach einem anstrengenden Tag runterzufahren und etwas anderes vor Augen zu haben als Buchstabenketten und Zahlen. Ich mache mir dann meist Musik an, lege mir alle Zutaten zurecht und koche drauflos. Im Nu vergesse ich dabei den Alltagsstress und kann mich ganz darauf fokussieren, Teige zu kneten, Füllungen vorzubereiten und Gemüse in schöne Formen zu bringen.

Quiche mache ich an solchen Abenden besonders gern. Denn das Gebäck ist immer eine gute Möglichkeit, um Gemüse aus meinem Kühlschrank zu verarbeiten. Außerdem habe ich meist mehrere Tage etwas davon. Einfach einen Salat dazu und fertig ist ein leckeres Mittagessen. Lauch-Speck-Quiche ist ein besonders leckeres Rezept. Es kombiniert zarten Lauch, der im Ofen schön süß wird, mit würzigem Speck und einer cremigen Füllung. Herrlich, so etwas könnte ich wirklich jeden Tag essen.

Du möchtest auch? Dann teile ich nur zu gern mein Rezept für dich. Eine gute Quiche beginnt mit einem knusprigen Mürbeteig. Diesen knete ich immer nachdem Prinzip drei Teile Mehl, zwei Teile Butter an. Das ist viel Butter, ja. Aber es soll ja auch schmecken. Das Blindbacken, also das Vorbacken des Teiges ist besonders wichtig, damit er schön knusprig wird. In der Zwischenzeit brate ich Speck an, gebe Lauch und Knoblauch hinzu und mische alles mit Schmand, Sauerrahm und Eiern zu einer cremigen Masse. Nicht fehlen darf dabei ein würziger Käse, am besten Bergkäse oder Parmesan, der die Füllung besonders lecker macht.

Die Lauch-Speck-Quiche backt dann im Ofen goldbraun und lecker. Währenddessen bereite ich gern einen Salat vor oder trinke ein Glas Wein oder eine Limonade, je nach Tagesform. Kurz darauf steht ein dampfendes Stück Quiche vor mit, daneben knackiger Salat und das Leben, eben noch anstrengend, könnte kaum besser sein.

Lust auf mehr Quiche? Ich auch! Lass uns direkt weiterkochen, zum Beispiel den Klassiker schlechthin, eine Quiche Lorraine. Lecker ist auch eine mediterrane Quiche mit getrockneten Tomaten oder diese Spinat-Lachs-Quiche.