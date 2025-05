Dinner-Idee für Gemüsefans: So lecker schmecken Lauchpuffer

Gemüseküche ist großartig, denn sie ist so wandelbar. Du hast trotzdem das Gefühl, du kochst immer das Gleiche? Dann probiere doch mal diese Lauchpuffer aus. Sie bieten einen wunderbaren Kontrast zu Aufläufen und Pfannengerichten und sind dabei wirklich einfach zubereitet. Hier ist das Rezept.

Lauchpuffer mit Bergkäse: einfach, aber oho

Kartoffelpuffer kennen wir wohl alle. Ob mit Kräuterquark oder Apfelmus, bestimmt hast du die knusprig frittierten Bratlinge aus geraspelten Kartoffeln schon mal gegessen. Doch wusstest du, dass du Puffer aus so ziemlich allen Gemüsesorten zubereiten kannst? Wir freuen uns immer, wenn wir eine neue Variante entdecken und müssen sie direkt ausprobieren. So wie diese Lauchpuffer, die sich jedoch schnell zu einem Redaktionsfavoriten entwickelt haben.

Die Zubereitung von Lauchpuffern ist so einfach, dass wir uns fragen, warum wir sie nicht schon viel früher mal ausprobiert haben. Zunächst brauchst du natürlich Lauchstangen. Schneide diese in Ringe und wasche sie dann gut. Eigentlich sollte man Gemüse ja nicht im geschnittenen Zustand waschen, damit die Nährstoffe nicht verloren gehen, aber bei dem sandigen Stangengemüse machen wir nur zu gern eine Ausnahme.

Nachdem du also den Lauch gut gewaschen hast, lässt du ihn noch ein wenig abtropfen, im besten Fall sogar auf Küchenpapier. Dann mischst du das Gemüse mit Mehl, Eiern, geriebenem Bergkäse (der sorgt für eine tolle Würze) und einem Klecks Senf. Forme aus der Masse kleine Puffer und backe sie in einer Pfanne mit Olivenöl aus. Tropfe sie auf Küchenpapier ab und serviere sie mit einem Kräuter-Dip und einem frischen Salat. So einfach geht vegetarisch-lecker.

Noch mehr leckere Puffer-Rezepte gefällig? Dann bereite dir doch mal Kohlrabi-Kartoffelpuffer zu oder probiere Sauerkrautpuffer. Auch aus Essensresten kannst du etwas Leckeres machen: diese Kartoffelpuffer mit Meerrettich-Dill-Dip.

Lauchpuffer Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Lauchpuffer: 2 Stangen Lauch groß

3 Eier

200 g Mehl

100 g Bergkäse gerieben

80 ml Joghurt

1 EL grober Senf

Salz und Pfeffer

Olivenöl zum Ausbacken Für einen Kräuter-Dip: 200 g Quark

100 g Joghurt

1/2 Zitrone Saft

3 EL frische Kräuter nach Wahl

1 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer Zubereitung Schneide den Lauch in dünne Ringe und wasche diese gründlich. Lass sie auf einem sauberen Küchentuch abtropfen.

Gib den Lauch zusammen mit den Eiern, Mehl, Käse, Joghurt und Senf in eine Schüssel und vermische alles zu einer gleichmäßigen Masse. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne 🛒 und backe die Puffer portionsweise aus. Brate sie dafür von jeder Seite etwa 3 Minuten und lass sie dann auf Küchenpapier abtropfen.

Vermische die Zutaten für den Dip und serviere die Puffer damit.

