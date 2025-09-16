Laugen-Hotdog: schneller Snack für die Oktoberfest-Party

Bist du schon im Oktoberfest-Fieber? Wenn du dieses Mal nicht selbst auf die Wiesn fahren kannst, du das Spektakel aber trotzdem nicht verpassen möchtest, dann kannst du die Party auch zu Hause steigen lassen. Alles, was du brauchst, ist gute Laune, nette Gesellschaft und die passenden Snacks wie zum Beispiel dieser Laugen-Hotdog. Der ist fix zubereitet und vereint einen einfachen Snack mit deutscher Hausmannskost. So wird’s gemacht.

So wird aus einem simplen Hotdog ein Laugen-Hotdog

Du erwartest Gäste zu einer Wiesn-Party bei dir zu Hause? Dann verwöhne sie unbedingt mit diesem leckeren Laugen-Hotdog. Dafür benötigst du Bratwürste, Sauerkraut, Senf, Bier, ein paar Gewürze und Laugenstangen. Sind alle Zutaten besorgt, kann es auch schon losgehen.

Brate zuerst die Würstchen in einer Pfanne an. Tipp: Findet die Party draußen statt, kannst du die Wurst auch auf dem Grill braten. Das bringt zusätzlich rauchige Aromen in das Gericht.

Ist die Bratwurst gegart, kochst du in der gleichen Pfanne das Sauerkraut gar. Schäle und schneide dafür zunächst eine Zwiebel in Würfel und dünste sie glasig an. Danach karamellisierst du einen Esslöffel Zucker in der Pfanne. Füge das Sauerkraut, ein Lorbeerblatt, Wacholderbeeren, Salz, Pfeffer, Kümmel und Bier hinzu und koche alles für 20 Minuten gar.

Danach schneidest du die Brötchen auf. Achte darauf, sie nicht ganz aufzuschneiden. Die obere und untere Hälfte sollte an einer Längsseite noch miteinander verbunden sein. Lege eine Bratwurst hinein, bestreiche sie mit Senf und gib etwas Sauerkraut hinein. Fertig! Gut, oder?

Da mitfiebernde Fans von nur einem Laugen-Hotdog nicht satt werden, gibt es bei Leckerschmecker noch weitere köstliche Oktoberfest-Hits. Serviere auch dieses Bierfleisch mit Semmelknödeln oder diese gefüllten Laugenstangen. Ein Klassiker, der auf keiner Feier fehlen darf: ein waschechtes Wiesnhendl.