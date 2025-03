Köstliche Laugenknödel: So hast du Laugengebäck noch nie weiterverarbeitet

Ich liebe Knödel! Ganz egal, ob Kartoffelknödel, Semmelknödel, Spinatknödel oder Trüffelknödel. Und diese Laugenknödel reihen sich perfekt in dieses Potpourri der Knödelauswahl ein. Wenn es dir genauso geht und du ebenfalls ein Knödelfan bist, musst du Laugenknödel unbedingt selbst probieren. Ganz leicht selbst gemacht und absolut köstlich.

Koche aus altem Laugengebäck köstliche Laugenknödel

Neben Knödeln bin ich aber auch ein Fan von Laugengebäck. Einfach so eine Laugenstange zum nebenbei Snacken oder ganz klassisch eine Laugenbrezel mit Butter und frischem Schnittlauch. Leckeres Essen muss eben nicht kompliziert sein.

Und in diesem Rezept kommt beides zusammen: Aus Laugengebäck vom Vortag kannst du wirklich himmlisch gute Knödel zaubern. Und die dazu passende Pilzrahmsoße rundet das Gericht so perfekt ab, dass ich es jeden Tag essen könnte. Also schnapp dir ein paar Brezeln, damit du morgen köstliche Knödel kochen kannst.

Bis ich zum ersten Mal Knödel selbst zubereitet habe, hätte ich nicht erwartet, dass das eigentlich ganz leicht von der Hand geht. Schlage zunächst Eier auf, verquirle sie und vermenge sie mit den klein geschnittenen Brezeln.

Anschließend müssen Zwiebeln angeschwitzt und die Milch erwärmt werden. Beides wird mit den Brezel-Ei-Würfeln vermischt und gründlich verknetet. Danach kannst du etwas Paniermehl dazugeben und die Knödelmasse in Ruhe durchziehen lassen.

Nutze die Zeit währenddessen, um schon einmal die Zutaten für die Soße vorzubereiten. Sobald der Teig bereit ist, um zu Knödeln geformt zu werden, kannst du ausreichend Wasser in einem Topf erhitzen und die Knödel darin garen. Achte aber darauf, dass das Wasser nicht kocht, da die Laugenknödel sonst auseinanderbrechen könnten.

Währenddessen kannst du die Soße in einer separaten Pfanne 🛒 zubereiten und dann ist das Gericht auch schon fertig. Guten Appetit!

Laugenknödel Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Ruhezeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 3 Eier

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

4 Laugenbrezeln vom Vortag alternativ anderes Laugengebäck, insgesamt ca. 400 g

3 rote Zwiebeln

100 g Butter etwas mehr für die Soße

400 ml Milch

100 g Paniermehl

Muskat nach Geschmack Für die Soße 800 g Champignons

3 Knoblauchzehen

1 EL Mehl

100 ml Schlagsahne

100 g saure Sahne Zubereitung Schlage die Eier auf und verquirle sie mit einer Prise Salz und Pfeffer.

Schneide die Laugenbrezeln in kleine Würfel und vermenge sie mit den Eiern.

Schäle zwei Zwiebeln und würfle sie fein. Schmilz die Butter in einem Topf und schwitze die Zwiebelwürfel glasig an.

Gieße die Milch in den Topf und erwärme sie. Gieße die Milch-Zwiebel-Mischung zu den Laugenbrezel-Stücken. Vermenge alles gründlich miteinander.

Gib das Paniermehl dazu, verknete es gründlich und schmecke den Teig mit Salz und Muskat ab. Lass ihn für mindestens 20 Minuten durchziehen.

Putze währenddessen die Pilze. Halbiere oder viertel sie je nach Größe. Schäle die letzte Zwiebel sowie die Knoblauchzehen und schneide beides in feine Würfel.

Erhitze reichlich Wasser in einem Topf. Forme währenddessen mit nassen Händen gleich große Laugenknödel aus der Masse und lass sie etwa 25 Minuten garen. Achte darauf, dass das Wasser nicht kocht, da die Knödel sonst auseinanderfallen könnten.

Erhitze derweil für die Soße einen Esslöffel Butter in einer Pfanne und schwitze die Zwiebel und Knoblauchzehen glasig an. Gib die Pilze dazu und brate sie unter regelmäßigen Wenden an.

Vermische Mehl und Schlagsahne und gieße die Mischung in die Pfanne. Füge die saure Sahne hinzu, lass es einmal aufkochen und schmecke die Soße mit Salz und Pfeffer ab.

