Lachs und Avocado am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen

Es gibt für mich nichts Besseres als herzhaftes Frühstück! Ich liebe es, wenn ich morgens etwas mit Biss habe, das trotzdem schnell geht und satt macht. Die Lösung? Eine Laugenstange mit Lachs und Avocado! Knusprig, fluffig und einfach gut. Köstliche Avocadocreme und eingelegte rote Zwiebeln sorgen dafür, das mein Tag auf jeden Fall mit einem leckeren Twist startet. Hier ist das Rezept!

Frühstück ist fertig! Laugenstange mit Lachs und Avocado

Los geht’s mit der Avocado. Sie ist nicht nur gesund, sondern auch genial wandelbar. Für unser Rezept bekommt sie ein kleines Upgrade: Püriere eine Avocado mit griechischem Joghurt und frischen Kräutern. Die Avocadocreme bildet die cremige Basis für unsere Laugenstange.

Dann verteilst du ein paar Scheiben frischen Lachs großzügig auf der Creme. Die Kombi aus dem Fisch und der Avocado erinnert an Sushi und versorgt dich mit jeder Menge Proteine. Das Ganze toppst du mit eingelegten roten Zwiebeln, meinem Allrounder für belegte Brote und Sandwiches. Die süß-saure Note von Pickles macht einfach alles besser und pimpt jedes noch so langweilige (Käse-)Brot.

Du kannst die Pickles mit diesem Rezept für eingelegte Zwiebeln ganz einfach selber machen. Statt der Zwiebeln kann ich mir auch eingelegte Radieschen oder eingelegte Sandwich-Gurken für die süß-saure Note gut vorstellen.

Die Laugenstange mit Lachs und Avocado fühlt sich ein bisschen an wie Frühstück in der Business Class, aber mit deinem Lieblingskaffee aus der eigenen Küche. Herzhaft soll es sein, einfach und schnell darf es gehen. Aber eine besondere Note in Form von Avocadocreme und gepickelten Zwiebeln kann gerne dabei sein. Gönn auch du dir diese herzhafte Köstlichkeit und verschönere dir damit die neue Woche!

Laugenstange mit Lachs und Avocado Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Avocado

100 g griechischer Joghurt

1 Handvoll gemischte Kräuter

1 TL Zitronensaft

Salz und Pfeffer

Avocado-Topping online z.B. hier 🛒

1/4 Gurke

1/2 rote Zwiebel

1 TL Olivenöl

2 Laugenstangen

4 Scheiben frischer Lachs

2 TL eingelegte rote Zwiebeln Zubereitung Halbiere die Avocado, entferne den Kern und löffle das Fruchtfleisch heraus. Gib es zusammen mit griechischem Joghurt und einer Handvoll gemischter Kräuter ein eine Schüssel und püriere es mit einem Pürierstab glatt. Tipp: Das funktioniert mit einem Das funktioniert mit einem Multizerkleinerer 🛒 auch wunderbar. Schmecke die Avocadocreme mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Avocado-Topping ab. Halbiere die Gurke der Länge nach, löffle die weichen Kerne heraus und schneide den festen Teil in feine Würfel. Hacke außerdem die rote Zwiebel fein. Gib alles zusammen in eine Schüssel, würze mit Olivenöl, einem Spritzer Zitronensaft, Salz und Pfeffer und mische es gut durch. Schneide die Laugenstangen der Länge nach auf. Verteile auf je eine Hälfte etwas von der Avocadocreme, drücke sie leicht mit einer Gabel an. Gib Lachs oben drauf und verteile anschließend je 1 TL eingelegte rote Zwiebeln auf den Laugenstangen. Lege die zweite Hälfte des Laugengebäcks oben drauf, oder verteile den Rest der Zutaten auf den jeweils anderen Hälften und fertig ist dein bombastisches Frühstück!

