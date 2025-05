Lauwarmer Spargel-Tomaten-Salat mit Burrata: leichtes Frühlingsgericht

Spargel ist lecker und steht aktuell zur Saison sicher bei dem einen oder anderen öfter mal auf dem Speiseplan. Damit es aber nicht langweilig wird, müssen neue Ideen für Zubereitungsideen des königlichen Gemüses her. Mein persönlicher aktueller Favorit ist dieser lauwarme Spargel-Tomaten-Salat mit Burrata, der im Ofen zubereitet wird und einfach nur umwerfend schmeckt.

Aus dem Ofen: Lauwarmer Spargel-Tomaten-Salat mit Burrata

Spargel kann man kochen, braten und eben auch im Ofen backen. Das ist nicht nur supereinfach, sondern verleiht dem Gemüse zudem leichte Röstaromen. Probier es unbedingt einmal aus. Den Ofen brauchst du auch, wenn du unser Rezept für lauwarmen Spargel-Tomaten-Salat mit Burrata nachmachen möchtest.

Für den Salat verwenden wir grünen Spargel, weil er etwas intensiver schmeckt, als sein weißer Kollege und so wunderbar mit dem cremigen Burrata harmoniert. Beim Spargel entfernst du lediglich das holzige Ende. Halbiere noch die Kirschtomaten und lege das Gemüse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. Träufle Olivenöl darüber, würze mit Salz und Pfeffer und schiebe das Ganze für rund 15 Minuten in den vorgeheizten Ofen zum Backen.

Während Spargel und Tomaten im Ofen vor sich hin schmoren, kannst du aus Olivenöl, Zitronensaft, etwas Honig, Salz und Pfeffer ein schnelles Dressing anrühren. Röste außerdem die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldbraun an. Auch das Brot, das hervorragend zu dem lauwarmen Salat schmeckt, röstest du in einem Toaster oder in der Pfanne knusprig an. Das war es dann auch schon mit der Vorbereitung.

Verteile Spargel und Tomaten auf Teller, zerrupfe den Käse und verteile davon ebenfalls etwas über dem Gemüse, gieße das Dressing darüber und gib zum Schluss die gerösteten Pinienkerne dazu. Serviere den Salat mit dem geröstetem Brot und genieße ihn als Vorspeise oder Beilage. Hast du nur einen kleinen Hunger, wirst du mit dem Gericht auch als Hauptmahlzeit glücklich.

Spargel schmeckt nicht immer nur klassisch mit Sauce hollandaise. Lass dir auch mal unsere anderen Spargel-Salate schmecken und bereite diesen Spargelsalat mit Kichererbsen oder einen Spargelsalat mit Gnocchi zu. Magst du es fruchtig, probiere auch diesen Spargel-Rhabarber-Salat.

Lauwarmer Spargel-Tomaten-Salat mit Burrata Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 400 g grüner Spargel

200 g Cherrytomaten

3 EL Olivenöl plus etwas mehr zum Beträufeln

Salz und Pfeffer

2 EL Pinienkerne

1 TL Zitronensaft

1 TL Honig

2 Scheiben Baguette

1 Kugel Burrata Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Umluft vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Wasche den Spargel und schneide die holzigen Enden ab. Halbiere dicke Stangen einmal in der Mitte. Wasche und halbiere auch die Cherrytomaten.

Verteile Spargel und Tomaten auf dem vorbereiteten Backblech. Beträufle alles mit 2 EL Olivenöl und würze mit Salz und Pfeffer. Röste das Gemüse ca. 15 Minuten, bis es weich ist.

Röste in der Zwischenzeit die Pinienkerne in einer kleinen Pfanne ohne Fett goldbraun an und stelle sie beiseite.

Rühre aus 1 EL Olivenöl, 1 TL Zitronensaft, Honig, Salz und Pfeffer ein schnelles Dressing an. Röste die Brotscheiben in einer Pfanne oder einem Toaster 🛒 goldbraun und knusprig.

Verteile das fertig gegarte Gemüse noch warm auf Teller. Zerzupfe die Burrata vorsichtig und lege sie auf den Salat.

Beträufle alles mit dem Dressing sowie etwas zusätzlichem Olivenöl und streue die Pinienkernen über den Salat. Serviere ihn lauwarm mit dem gerösteten Brot.

