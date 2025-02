Schokoladiger Genussmoment: Lavakuchen aus dem Airfryer

Die Heißluftfritteuse ist momentan unser liebstes Küchengerät. In ihr kochen, backen und garen wir fast alles. Für kleine Glücksmomente zwischendurch backen wir uns heute kleine Lavakuchen aus dem Airfryer. Sie sind wunderbar schokoladig und in wenigen Minuten gebacken.

Lavakuchen aus dem Airfryer mit flüssigem Kern

In den 1980er-Jahren behaupteten gleich zwei Köche, das Rezept erfunden zu haben: Michel Bras aus Frankreich und der US-amerikanische Chefkoch Jean-Georges Vongerichten. Unabhängig davon, wer zuerst auf die Idee kam – heute begeistert der Lavakuchen weltweit.

Das Besondere an diesem Kuchen ist seine Konsistenz. Außen bildet sich eine zarte Kruste, während im Inneren flüssige Schokolade wartet. Dieser Effekt gelingt durch die richtige Kombination aus Backzeit und Temperatur. Der Airfryer eignet sich dafür perfekt, denn durch die heiße Luft wird der Kuchen gleichmäßig gegart, ohne dass die Mitte zu schnell fest wird.

Für die kleinen Küchlein braucht es nicht viele Zutaten: es reichen Schokolade, Mehl, Zucker, Eier und Butter. Zuerst erhitzt du die Schokolade und Butter ganz einfach in der Mikrowelle und schlägst Zucker und Eier in einem Gefäß schaumig. Anschließend gibst du beide Mischungen zusammen und verrührst sie zu einem Teig. Zum Schluss rührst du vorsichtig das Mehl ein. Das war es auch schon. Den Teig füllst du in kleine Souffléförmchen 🛒 und stellst diese zum Backen in die Heißluftfritteuse. Nach etwa acht bis zehn Minuten kannst du die Kuchen herausholen und auf einen Teller stürzen.

Der erste Bissen ist immer der schönste, denn sobald du den Löffel in das Küchlein steckt, quillt der weiche Schokoladenkern heraus. Worauf wartest du noch? Backe mit unserem einfachen Rezept Lavakuchen aus dem Airfryer und genieße die süße Köstlichkeit.

Ist die Heißluftfritteuse einmal an, backen wir gleich noch schokoladige Brownies und fluffige Schokobrötchen. Ein echter Knuspergenuss sind auch die Blätterteigschnecken aus dem Airfryer.

Lavakuchen aus dem Airfryer Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Stück Kochutensilien 2 Souffléförmchen á 185 ml Zutaten 1x 2x 3x 85 g Zarbitterschokolade mind. 60 %

4 TL Butter

2 Eier Größe L

1 Eiweiß Größe L

75 g Zucker

30 g Mehl

1 TL Puderzucker optional Zubereitung Fette die Souffléförmchen ein.

Zerkleinern die Schokolade etwas und gib sie mit der Butter in eine mikrowellengeeignete Schüssel. Schmilz beides für 60-90 Sekunden, rühre dabei alle 30 Sekunden um.

Schlage in einem separaten Gefäß Eier, Eiweiß und Zucker miteinander schaumig.

Gib die Eier-Zucker-Mischung vorsichtig zur Butter-Schokoladen-Mischung und vermenge alles gut miteinander.

Hebe das Mehl unter den Teig, rühre aber nicht zu stark.

Fülle den Teig in die Förmchen und backe die Lavakuchen im Airfryer bei 190 °C für 8-10 Minuten. Beobachte die Küchlein dabei genau, damit sie nicht zu lange garen. Die Oberseite sollte leicht aufgegangen und die Ränder knusprig sein.

Lass die Förmchen eine Minute abkühlen und nimm sie dann mit einem dicken Geschirrtuch vorsichtig aus dem Airfryer.

Löse den Rand der Küchlein vorsichtig mit einem scharfen Messer von den Förmchen und stürze die Lavakuchen auf einen Teller.

Bestäube sie nach Belieben noch mit etwas Puderzucker.

