Selbstgemachtes Lavendeleis schmeckt wie Urlaub in der Provence

Erdbeere oder Schoko? Keine Lust auf die klassischen Eissorten? Wenn deine kalte Erfrischung mal etwas besonderes sein soll, dann musst du einfach unser selbstgemachtes Lavendeleis probieren. Das cremige Eis schmeckt leicht nach der lilafarbenen Blume und beamt dich gedanklich direkt auf ein französisches Lavendelfeld.
Lavendeleis ohne Eismaschine
Für ein leckeres selbstgemachtes Eis braucht man eine Eismaschine. Von wegen! Unser Lavendeleis beweist, dass es für ein cremig und zart-schmelzendes Eis auch ohne geht. Wir verraten, wie das geht.
Duftender Lavendel ist viel zu schade, um daraus „nur“ Parfum herzustellen. Auch in der Küche ist die duftende Pflanze als Gewürz ein Star, der verschiedenen Gerichten eine besondere Note verleiht.
Für ein Lavendeleis brauchst du Sahne, getrocknete Lavendelblüten, Zucker, Kondensmilch und eine Vanilleschote. Kratze zuerst das Mark der Vanille aus. Danach füllst du die Sahne zusammen mit dem Vanillemark, dem Zucker und den Lavendelblüten in einen Topf und koche alles kurz auf. Nimm den Topf vom Herd und lasse die Mischung zehn Minuten ziehen. Danach gießt du die Flüssigkeit durch ein Sieb ab und stellst sie für 45 Minuten ins Gefrierfach.
Schlage nach der Kühlzeit die Sahne steif und rühre dann vorsichtig die Kondensmilch unter. Verrühre alles gut miteinander, fülle die Eismasse in einen Behälter und lass sie für mindestens sechs Stunden im Gefrierfach hart werden. Ist dein Eis gut durchgefroren, streue zum Servieren einige Lavendelblüten obendrauf. Übrigens: Du kannst für noch mehr Genuss in die Eismasse auch gehackte Bitterschokolade mischen. Die passt perfekt zum Geschmack des Lavendels.
Da Eis aus der eigenen Küche ohnehin besser schmeckt als gekaufte Varianten, findest du bei Leckerschmecker weitere Ideen für kühle Erfrischungen, für die du keine Eismaschine brauchst. Gönn dir zum Beispiel ein fruchtiges Melonensorbet oder kühle dich an heißen Tagen mit einem Erdbeereis am Stiel ab. Erwartest du Gäste, die mit einem Eis überraschen möchtest, dann serviere ihnen doch mal diesen Erdbeer-Schoko-Eiskuchen. Da bleibt garantiert nichts übrig.
Lavendeleis
Zutaten
- 1 Vanilleschote
- 100 g Rohrohrzucker
- 1 Dose Kondensmilch
- 500 ml Schlagsahne
- 1 EL getrocknete Lavendelblüten
Zubereitung
- Kratze das Mark der Vanilleschote aus.
- Gib Sahne, Lavendelblüten, Zucker und Vanilleschote in einen Topf und koche die Mischung auf. Nimm den Topf vom Herd und lasse alles 10 Minuten durchziehen. Seihe die Sahne danach durch ein Sieb ab.
- Stelle die Lavendelsahne für 45 Minuten ins Gefrierfach zum Auskühlen.
- Schlage die Sahne anschließend mit einem Mixer steif. Hebe dann vorsichtig die Kondensmilch unter und verrühre alles zu einer glatten Masse. Fülle diese in einen Behälter und lass das Eis für mindestens 6 Stunden im Gefrierfach fest werden.
- Streue zum Servieren getrocknete Lavendelblüten über das Eis.