Selbstgemachtes Lavendeleis schmeckt wie Urlaub in der Provence

Erdbeere oder Schoko? Keine Lust auf die klassischen Eissorten? Wenn deine kalte Erfrischung mal etwas besonderes sein soll, dann musst du einfach unser selbstgemachtes Lavendeleis probieren. Das cremige Eis schmeckt leicht nach der lilafarbenen Blume und beamt dich gedanklich direkt auf ein französisches Lavendelfeld.

Lavendeleis ohne Eismaschine

Für ein leckeres selbstgemachtes Eis braucht man eine Eismaschine. Von wegen! Unser Lavendeleis beweist, dass es für ein cremig und zart-schmelzendes Eis auch ohne geht. Wir verraten, wie das geht.

Duftender Lavendel ist viel zu schade, um daraus „nur“ Parfum herzustellen. Auch in der Küche ist die duftende Pflanze als Gewürz ein Star, der verschiedenen Gerichten eine besondere Note verleiht.

Für ein Lavendeleis brauchst du Sahne, getrocknete Lavendelblüten, Zucker, Kondensmilch und eine Vanilleschote. Kratze zuerst das Mark der Vanille aus. Danach füllst du die Sahne zusammen mit dem Vanillemark, dem Zucker und den Lavendelblüten in einen Topf und koche alles kurz auf. Nimm den Topf vom Herd und lasse die Mischung zehn Minuten ziehen. Danach gießt du die Flüssigkeit durch ein Sieb ab und stellst sie für 45 Minuten ins Gefrierfach.

Schlage nach der Kühlzeit die Sahne steif und rühre dann vorsichtig die Kondensmilch unter. Verrühre alles gut miteinander, fülle die Eismasse in einen Behälter und lass sie für mindestens sechs Stunden im Gefrierfach hart werden. Ist dein Eis gut durchgefroren, streue zum Servieren einige Lavendelblüten obendrauf. Übrigens: Du kannst für noch mehr Genuss in die Eismasse auch gehackte Bitterschokolade mischen. Die passt perfekt zum Geschmack des Lavendels.

