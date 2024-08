Darum solltest du diese 7 Lebensmittel nicht einfrieren

Jeder, der schon mal mit leerem Magen einkaufen gegangen ist, kennt dieses Problem: Der Kühlschrank und die Speisekammer sind voll und es ist einfach nicht möglich, alle Lebensmittel rechtzeitig aufzubrauchen. Die Äpfel werden langsam runzlig, die Kartoffeln sprießen aus und bis wann war noch mal diese Sahne haltbar? Kein Problem, denkst du dir, rein mit den Sachen in den Gefrierschrank und schon ist die Sache erledigt. Doch dieser Gedanke könnte unangenehme Folgen haben und das aus verschiedenen Gründen. Welche Lebensmittel du nicht einfrieren solltest, erfährst du hier.

Diese 7 Lebensmittel bloß nicht einfrieren!

Bestimmt hattest du schon mal bestimmte Zutaten in der Hand und hast dich gefragt, wie du ihre Haltbarkeit verlängern kannst. Sei es nach einer Dinner-Party, bei der mehr Panna Cotta übrig geblieben ist, als du dachtest. Oder einen Tag vor dem Urlaub, wenn dir klar wird, dass du niemals noch einen ganzen Kopf Eisbergsalat essen kannst. Doch Lebensmittelverschwendung sollte vermieden werden und das Einfrieren ist immer eine gute Idee, oder? Nicht unbedingt. Denn dieser Prozess kann so manchen Genuss verderben. Hier sind sieben Lebensmittel, die du nicht einfrieren solltest.

Kartoffeln

Ich gebe zu: Den Fehler, Kartoffeln einzufrieren, habe zumindest ich schon mehrfach gemacht. Der übrig gebliebene Eintopf mit Bohnen und Kartoffeln, gekochte Kartoffeln, die keinen weiteren Tag im Kühlschrank überleben, einfach rein damit in den Froster! Doch das ist keine gute Idee, denn Kartoffeln nehmen durchs Einfrieren eine trockene, spröde Konsistenz an. Rohe Kartoffeln sind übrigens auch nicht geeignet: Sie werden matschig und schmecken sehr süß.

Knoblauch

Dieses Lebensmittel nicht einfrieren: Knoblauch hat im Gefrierschrank nichts zu suchen! Sein feiner Geschmack, der auf chemischen Schwefelverbindungen beruht (klingt lecker, ich weiß), ist sehr empfindlich gegenüber Kälte und verflüchtigt sich. Am Ende stehst du mit matschigem, geschmacksneutralem Knoblauch da. Aber keine Sorge: Außerhalb des Kühlschranks an einem dunklen Ort hält sich Knoblauch mehrere Wochen.

Wasserreiches Gemüse

Gemüse mit hohem Wassergehalt, wie beispielsweise Salat, Gurken oder Tomaten solltest du ebenfalls nicht einfrieren. Das Wasser, das sich bei diesem Gemüse in den Zellen befindet, kristallisiert beim Frieren aus. Die Eiskristalle durchstoßen dabei die Zellwände. Taust du das Gemüse dann wieder auf, verliert es seine Konsistenz, Farbe und möglicherweise auch den Geschmack.

Wasserhaltiges Obst

Neben zu wässrigem Gemüse eignet sich auch dieses Lebensmittel nicht, eingefroren zu werden. Wobei, so einfach ist das nicht. Frierst du wasserreiches Obst ein, um es aufzutauen, ist es nicht geeignet. Es wird matschig und weich. Du kannst jedoch ziemlich leckere Dinge aus gefrosteter Wassermelone, Pfirsichen und Co. machen. Eine Möglichkeit ist das Shaved Ice aus Früchten, eine Art blitzschnelles Sorbet, das jeden noch so heißen Sommertag erfrischt.

Eier: Auch dieses Lebensmittel nicht einfrieren!

Frische Eier sind bei gleichmäßiger Temperatur mehrere Wochen auch außerhalb des Kühlschranks haltbar. Du kannst sie also auch nach deinem Urlaub noch auf ihre Frische testen und vermutlich weiterverwenden. Willst du sie einfrieren, lege nicht einfach rohe Eier im ganzen in den Froster. Die Flüssigkeit im Eiweiß dehnt sich dabei nämlich aus und kann die Eierschale sprengen. Willst du sie dennoch einfrieren, folge unseren praktischen Tipps.

Gelatinehaltige Speisen

Gelatine ist ein etwas schwieriges Bindemittel. Es gibt Torten, Nachspeisen und auch Soßen Glanz und Standhaftigkeit, ist aber gleichzeitig ziemlich temperaturempfindlich. Sie mag es nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt. Hast du also beispielsweise zu viel Panna Cotta oder Wackelpudding gemacht, solltest du diesen vielleicht lieber an Bekannte verschenken, denn beim Auftauen würden sie sich verflüssigen.

Bestimmte Milchprodukte

Dieses Thema ist ein Schwieriges. Denn während einige Produkte wie Sahne, Milch, Butter und halbfester Schnittkäse problemlos in den Gefrierschrank können, sollten andere Lebensmittel nicht eigefroren werden. Joghurt, Frischkäse und Quark flocken beim Auftauen stark aus und eignen sich nur noch zum Kochen. Weichkäse funktioniert ebenfalls nicht; er wird bröselig und trocken.