Leberkäse, Rosenkohl und Kartoffeln: rustikaler Pfannen-Genuss

Wenn dich der Hunger auf ein deftiges Pfannengericht packt, das einfach zuzubereiten ist und dabei richtig satt macht, ist unsere Leberkäse-Pfanne genau das Richtige für dich. Würziger Leberkäse trifft auf Kartoffeln, knackigen Rosenkohl und eine cremige Soße aus Senf und Crème fraîche, die alles perfekt abrundet. Mit einer Prise Muskat und frischer Petersilie bekommt das Gericht noch den letzten Feinschliff. Egal, ob für die schnelle Feierabendküche oder als bodenständiges Wohlfühlessen: Dieses Rezept solltest du dir nicht entgehen lassen!

Schmeckt wie bei Oma: Rezept für Leberkäse-Pfanne

Die Zubereitung der Leberkäse-Pfanne ist genauso simpel wie ihre Zutatenliste. Du brauchst lediglich etwas Rosenkohl, ein paar Kartoffeln, Leberkäse, eine Zwiebel, Crème fraîche, Senf, geriebene Muskatnuss und ein wenig frische Petersilie.

Beginne damit, den Rosenkohl vorzubereiten. Dazu entfernst du die äußeren Blätter und den Strunk der Röschen. Die Kartoffeln schälst und schneidest du in kleine Stücke. Dann kochst du den Rosenkohl und die Kartoffeln. In der Zwischenzeit würfelst du Zwiebeln klein und dünstest sie in einer großen Pfanne 🛒 an. Anschließend gibst du den Leberkäse dazu, den du zuvor in mundgerechte Stücke geschnitten hast. Brate nun alles gemeinsam an. Gib die gekochten Kartoffeln und Rosenkohl hinzu und brate weiter. Zum Schluss rührst du eine Mischung aus Senf und Crème fraîche unter und würzt mit Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss. Serviere die fertige Leberkäse-Pfanne mit etwas gehackter Petersilie.

Du bist nicht der größte Fan von Rosenkohl? Natürlich lässt sich das Gemüse ganz leicht austauschen oder variieren. Paprika, Zucchini, Champignons oder grüne Bohnen passen ebenso wunderbar zum würzigen Leberkäse und den Kartoffeln. Und wenn du gerne noch etwas zusätzlichen Crunch hättest, kannst du das Gericht mit ein paar Röstzwiebeln toppen. Noch deftiger wird es mit etwas geriebenem Bergkäse in der Pfanne. Lass es dir schmecken!

Wenn deftige Hausmannskost voll dein Ding ist, könnte dir auch diese Kartoffel-Leberkäse-Pfanne mit Spiegelei wunderbar munden. Auf der Suche nach etwas Ausgefallenem? Dann probier unseren Leberkäse-Burger mit karamellisierten Zwiebeln. Ein weiterer Klassiker, der schnell zubereitet ist und immer schmeckt: gebratener Leberkäse mit Spiegelei und Spinat. Für weitere Rezeptideen kannst du gerne unseren Koch-Bot fragen. Probier’s jetzt aus!

Leberkäse-Pfanne Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 150 g Rosenkohl

100 g Kartoffeln

Etwas frische Petersilie zum Garnieren

1 Zwiebel

200 g Leberkäse

2 EL Öl

100 g Crème fraîche

1 TL Senf

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/4 TL Muskatnuss gerieben Zubereitung Entferne die äußeren Blätter und den Strunk der Rosenkohlröschen. Schäle und schneide die Kartoffeln in mundgerechte Stücke. Bring in einem großen Topf Salzwasser zum Kochen und gare den Rosenkohl und die Kartoffeln. Wasche die Petersilie und hacke sie fein. Schäle und schneide die Zwiebel in kleine Würfel und den Leberkäse in mundgerechte Stücke. Erhitze Öl in einer großen Pfanne und dünste die Zwiebeln darin an. Füge die Leberkäse-Stücke, Kartoffeln und Rosenkohl hinzu und brate alles für weitere 5-7 Minuten an. Verrühre währenddessen Crème fraîche mit Senf. Gib die Mischung zur Leberkäse-Kartoffel-Rosenkohl-Masse und vermenge alles gut. Würze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Verteile die Leberkäse-Pfanne auf Tellern und garniere sie mit Petersilie.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.