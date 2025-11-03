Mit diesem Frühstück bist du bereit für die Vorweihnachtszeit

Rüstest du dich auch bereits im September mit Lebkuchen, Spekulatius und Co. aus? Dann kommt hier das passende Frühstück für dich: ein Lebkuchen-Chiapudding. Schokoladig, würzig, cremig und getoppt mit einem fruchtig-zimtigen Apfelkompott. Lecker, gesund und ideal als Meal Prep. Hier gibt’s das Rezept!

Lebkuchen-Chiapudding: Frühstückszauber für kalte Tage

Ich persönlich kann Lebkuchen nicht wirklich viel abgewinnen. Wenn mir Leute welche anbieten, lehne ich in neun von zehn Fällen mehr als dankend ab. Zum einen, weil es geschmacklich einfach nicht so meins ist. Zum anderen, weil ich innerlich einen Groll dagegen hege, bereits im September, bei meist noch sommerlichen Temperaturen, schon mit dem ersten Weihnachtsgebäck konfrontiert zu werden. Wenn eines meine Autumn Anxiety und meinen

„End of Summer“-Blues bestärkt, dann ist es das. Ich weiß, die Lebkuchen selbst können ja eigentlich nichts dafür. Aber dennoch!

Trotz meiner eigenen, sagen wir es mal so, schwierigen Beziehung zu diesem Gebäck, hält mich das nicht davon ab, alle Lebkuchen-Liebhaber mit leckeren Rezepten zu versorgen. Diesen Lebkuchen-Chiapudding konnte ich dir also nicht vorenthalten. So ein Grinch bin ich dann auch wieder nicht. Die (Vor-)Weihnachtszeit liebe ich nämlich eigentlich.

Das Tolle an diesem Rezept für einen Lebkuchen-Chiapudding? Es schmeckt fast schon zu köstlich, um so gesund zu sein. Man könnte es glatt mit einem Dessert verwechseln. Doch die Mischung aus Kakaopulver, Lebkuchengewürz und Ahornsirup sorgen für einen würzig-schokoladigen Hochgenuss. Getoppt wird das Ganze durch ein selbstgemachtes Apfelkompott. Leckerschmecker!

Steht die Basis, also der Lebkuchen-Chiapudding, kannst du aber mit den Toppings total kreativ werden und ich austoben. Genauso lecker schmeckt der Pudding mit Birnenstückchen, Orangenfilets oder mit Beeren. Wenn das Ganze mehr einen Dessert-Charakter bekommen soll, wie wäre es mit Mini-Marshmallows oder einem zerbröselten Lebkuchen als Garnitur? Und wenn du es besonders cremig magst, toppe den Lebkuchen-Chiapudding mit Nussmus. Guten Appetit!

Bei Leckerschmecker findest du noch viele weitere köstliche Frühstücksrezepte. Unsere Favoriten mit Chiasamen? Dieser Apfel-Crumble-Chiapudding und ein Pumpkin-Spice-Chiapudding. Auch sehr lecker: Chiapudding mit Mandarinenpüree. Probier’s aus!

Lebkuchen-Chiapudding Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 ml Milch nach Wahl

3 EL Chiasamen

1 TL Lebkuchengewürz online erhältlich, z.B. dieses hier 🛒

1 TL Kakaopulver ungesüßt

1 TL Ahornsirup online erhältlich, z.B. dieses hier 🛒

1 Apfel

1-2 EL Wasser

1 Prise Zimt Zubereitung Vermische die Milch mit den Chiasamen in einer Schüssel und rühre gründlich um, damit keine Klümpchen entstehen. Gib das Lebkuchengewürz, das Kakaopulver und den Ahornsirup hinzu und rühre alles glatt. Stelle die Mischung für mindestens 4 Stunden oder über Nacht zum Quellen in den Kühlschrank. Schäle den Apfel und schneide ihn in kleine Würfel. Koche den Apfel mit ungefähr 1-2 EL Wasser und einer Prise Zimt in einem kleinen Topf, bis die Stücke weich sind und du ein Kompott hast. Lass es anschließend abkühlen. Hole den Chiapudding aus dem Kühlschrank und rühre ihn nochmal gut durch. Falls die Konsistenz zu fest ist, füge etwas mehr Milch hinzu. Gib das kalte oder leicht warme Apfelkompott auf den Chiapudding und serviere ihn. Notizen Mach’s dir morgens mit deinem Lebkuchen-Chiapudding gemütlich. Das klappt besonders gut mit diesen Windlichtern aus Laubblättern . Die Bastelanleitung haben unsere Freunde von Geniale Tricks für dich.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.