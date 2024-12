Lebkuchen-Latte für ein gemütliches Weihnachtsfrühstück

An den Weihnachtstagen gibt es nichts Schöneres, als entspannt und ausgeschlafen mit einer guten Tasse Kaffee in den Tag zu starten. Nach der Schlemmerei der letzten Tage verzichten wir einfach auf das Frühstücksbrötchen und Müsli am Morgen und gönnen uns dafür einfach mal einen süßen Lebkuchen-Latte.

Weihnachtlicher Kaffeegenuss mit einem Lebkuchen-Latte

Ein Lebkuchen-Latte ist der perfekte Genuss für die Weihnachtszeit. Er verbindet den morgendlichen Koffeinkick einfach mit unseren Advents-Lieblingsgebäck, dem Lebkuchen. Für den ultimativen Lebkuchengeschmack braucht du einen Sirup in der Geschmacksrichtung. Den findest du zur Weihnachtszeit in vielen Supermärkten oder du machst ihn einfach selber. Dazu kommen noch ein frisch aufgebrühter Espresso, aufgeschäumte Milch, etwas Zimt und ein zerkrümelter Lebkuchenkeks.

Bevor du deinen ersten Schluck genießen kannst, musst du zuerst den Espresso aufbrühen und den Keks zerbröseln. Fülle die Milch in einen Topf und erhitze sie. Sie darf nur sieden und nicht aufkochen. Die heiße Milch schäumst du mit einem Milchschäumer 🛒 cremig. Fülle den Sirup in ein Glas, gieße den Espresso hinzu und gib dann den Milchschaum in das Glas. Rühre vorsichtig um und streue noch Zimt sowie den zerbröselten Keks auf deinen Kaffee. Ab jetzt heißt es nur noch genießen.

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr Kaffeespezialitäten für jeden Anlass. Magst du den Kaffee mit Schuss, probiere einen Barraquito mit Licor 43. Ein vietnamesischer Eiskaffee ist perfekt für den Sommer und ein Kaffee mit Kokosöl soll wahre Wunder bewirken.

Lebkuchen-Latte Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Tassen Espresso

1 Lebkuchenkeks

300 ml Milch

4 EL Lebkuchensirup

Zimt zum Bestäuben Zubereitung Bereite zwei Tassen Espresso zu und zerbrösele einen Lebkuchenkeks.

Erwärme die Milch in einem kleinen Topf. Achte darauf, dass die Milch nicht kocht. Schäume die Milch anschließend mit einem Milchaufschäumer oder Schneebesen cremig auf.

Gib je 2 Esslöffel Lebkuchensirup in zwei große Tassen oder Gläser und gieße dann den Espresso hinzu. Fülle dann mit der aufgeschäumten Milch auf und rühre den Latte vorsichtig um.

Streue etwas Zimt und den zerbröselten Lebkuchen über den Kaffee und genieße ihn warm.

