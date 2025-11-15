Weihnachts-Feeling zum Wegschlürfen

Wie schmeckt eigentlich die Vorweihnachtszeit? Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Für viele jedoch ist der Fall klar: nach Lebkuchen, natürlich! Kaum stehen die Gewürzkekse im Regal, heißt es schon: zugreifen, solange noch welche da sind! Doch weil immer nur Kekse essen auf Dauer langweilig werden kann, braucht auch der leckerste Lebkuchen mal ein Upgrade, zum Beispiel in Form dieses Lebkuchen-Milchshakes.

Lebkuchen-Milchshake: von Nürnbergs Backstuben in deinen Mixer

Lebkuchen ist eigentlich viel mehr als nur ein Plätzchen. Das beginnt mit der reichhaltigen Geschichte der gewürzten Plätzchen: Seine Wurzeln reichen weit zurück, genau genommen bis in die Zeit des alten Ägyptens. Damals reichte man Honigkuchen als Grabbeigabe. Im römischen Reich waren solche süßen Kuchen ebenfalls bekannt, im Mittelalter naschte man sie nicht nur zu Weihnachten, sondern auch zu Ostern. Der Grund: Zusammen mit Bier waren sie ein Bestandteil der Fastenküche. In Klöstern um Nürnberg fanden schließlich die bis heute beliebten Gewürze ihren Weg in die kleinen Küchlein.

Heutzutage ist Lebkuchen ein dekadentes Gebäck, das in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen darf. Meist jedoch eher mit einer Tasse Tee oder Kaffee als mit einem starken Bier, aber die Zeiten ändern sich eben. Oder du genießt sie mal auf ganz andere Art und bereitest dir einen Lebkuchen zum Trinken zu. Das klappt mit diesem Lebkuchen-Milchshake.

Die Zubereitung eines Lebkuchen-Milchshakes ist einfach und du kannst ihn bereits zum Frühstück genießen. Wir verwenden nämlich anstelle von Vanilleeis, das häufig in Shakes vorkommt, gefrorene, reife Bananen. Diese sorgen für einen Energiekick und sind außerdem eine hervorragende Möglichkeit, die schon braun werdenden Früchte haltbar zu machen. Neben Bananen brauchst du Milch (gerne auch Pflanzenmilch), einen Schuss Honig und etwas Lebkuchengewürz. Dieses kannst du fertig kaufen oder mit unserem Rezept selbst machen.

Wenn du dem Shake einen besonders festlichen Anstrich verpassen willst, gib ihm noch ein kleines Topping: etwas geschlagene Sahne und ein paar Lebkuchenkrümel machen ihn zu einem echten Hingucker.

Lebkuchen-Milchshake Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 reife Bananen gefroren und in Scheiben

300 ml Milch

1 TL Lebkuchengewürz etwa hier 🛒

1 EL Honig

etwas geschlagene Sahne

Lebkuchen zerbröselt Zubereitung Gib die gefrorenen Bananen mit Milch, Lebkuchengewürz und Honig in einen Mixer. Mixe alles auf höchster Stufe, bis ein cremiger, gleichmäßiger Shake entsteht. Wenn du ihn etwas flüssiger magst, gib nach Belieben noch etwas Milch hinzu. Verteile den Shake auf zwei Gläser, toppe ihn mit einem Klecks Schlagsahne und streue die zerbröselten Lebkuchen darüber.

