Lebkuchenherzen wie auf dem Oktoberfest selber backen

Lebkuchenherzen sind nicht nur ein beliebtes Souvenir vom Jahrmarkt, sondern auch beim Oktoberfest unerlässlich. Doch viele schrecken vor der Zubereitung in der eigenen Küche zurück. Dabei geht es ganz einfach. Dieses unkomplizierte Rezept ermöglicht es dir, die köstliche Lebkuchenherzen selber zu backen.

Passend zum Start vom Oktoberfest: Lebkuchenherzen selber backen

Der Teig für die selbst gebackenen Lebkuchen ist leicht und schnell zuzubereiten und lässt sich hervorragend ausrollen. Neben den traditionellen Lebkuchenherzen kannst du selbstverständlich auch andere Formen backen und dekorieren. Du kannst Schablonen aus Backpapier ausschneiden, indem du es in der Mitte faltest und deine symmetrische Form entlang der Falzkante zeichnest. Auf diese Weise erhältst du beispielsweise ein schönes, gleichmäßiges Herz.

Die Eiweißglasur für die Verzierungen ist äußerst stabil und trocknet recht schnell. Das bedeutet, dass du damit problemlos präzise Schriften, Muster und Punkte auftragen kannst, die rasch aushärten. Dennoch ist es wichtig, die Glasur luftdicht aufzubewahren, zum Beispiel, indem du sie direkt in einen Spritzbeutel füllst oder mit Frischhaltefolie abdeckst. Wenn du die Glasur mit flüssiger Lebensmittelfarbe einfärben möchtest, lass einfach den Zitronensaft weg, um die gleiche Konsistenz zu erreichen.

Begleite uns auf dieser süßen Reise, während wir dir Schritt für Schritt zeigen, wie du deine eigenen Lebkuchenherzen selber backen kannst. Du wirst überrascht sein, wie einfach und befriedigend es ist, diese himmlischen Herzen zu kreieren.

Lebkuchenherzen selber backen Kai Kopireit keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Trockenzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 10 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 1 Bio-Orange

125 g Honig

125 g Rohrzucker

50 g Butter

1 Ei

170 g Weizenmehl

100 g Roggenvollkornmehl

10 g Lebkuchengewürz online z.B. hier 🛒

20 g Backkakao

5 g Hirschhornsalz online z.B. hier 🛒

5 g Pottasche online z.B. hier 🛒

20 ml Milch Für den Zuckersirup: 50 g Zucker

50 ml Wasser Für die Verzierung: 1 Eiweiß

250 g Puderzucker

1/2 TL Zitronensaft Zubereitung Reibe zuerst die Schale einer Orange ab. Gib sie dann zusammen mit Honig, Rohrzucker und Butter in einen Topf. Erhitze die Mischung auf 50 °C, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Lass sie kurz abkühlen. Heize in der Zwischenzeit den Backofen auf 160 °C Umluft vor.

Jetzt nimm die Honigmischung und füge sie in die Rührschüssel deiner Küchenmaschine hinzu. Schlag sie kurz auf hoher Stufe mit einem Schneebesen auf. Dann schlag ein Ei hinein und vermische alles gut.

Füge jetzt beide Mehlsorten, Lebkuchengewürz und Kakao hinzu. Benutze den Knethaken und knete den Teig 3 Minuten auf niedriger Stufe und 3 Minuten auf hoher Stufe, bis er geschmeidig ist.

Mische Hirschhornsalz und Pottasche separat in je 10 ml Milch. Gib sie dann zum Teig und lass sie jeweils 1 Minute langsam unterrühren.

Bereite ein Backblech mit Backpapier vor und lege eine Schablone bereit. Gib den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche und rolle ihn etwa 8 mm dick aus. Schneide die gewünschten Formen mit der Schablone aus und lege sie auf das Blech.

Backe die Lebkuchen im vorgeheizten Ofen 15-20 Minuten, bis sie die gewünschte Bräunung haben.

Währenddessen bereitest du den Zuckersirup vor: Koche Wasser und Zucker einige Minuten lang auf 104 °C. Sobald die Lebkuchen aus dem Ofen kommen, pinsle sie sofort dünn mit dem Zuckersirup ein und lass sie vollständig abkühlen.

Rühre für die Glasur das Eiweiß mit Puderzucker und Zitronensaft oder flüssiger Lebensmittelfarbe glatt. Schlage es dann kräftig auf, bis keine Klümpchen oder Zuckerkristalle mehr sichtbar sind.

Fülle 2/3 der Glasur in einen Spritzbeutel mit einer dekorativen Tülle. Fülle den Rest der Glasur ohne Tülle in einen zweiten Spritzbeutel und schneide die Spitze etwa 2 mm breit auf. Gestalte die selbst gebackenen Lebkuchenherzen nach Belieben und lasse sie mindestens 30 Minuten trocknen. Jetzt kannst du sie verschenken oder selbst genießen.

