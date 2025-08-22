Lemon Curd Overnight Oats: frisch und lecker in den Tag starten

Lemon Curd Overnight Oats kombinieren eingeweichte Haferflocken mit spritziger Zitronencreme. Das Ergebnis: Ein Frühstück, von dem wir kaum genug bekommen können. Du glaubst uns nicht? Dann lass uns dich überzeugen und folge diesem einfachen Rezept. Hoch lebe das Frühstück!

Lemon Curd Overnight Oats: cremig, einfach, erfrischend

Overnight Oats stehen bei uns in der Redaktion immer hoch im Kurs. Das hat mehrere Gründe: Sie lassen sich einfach zubereiten und perfekt mitnehmen. Besonders an früh startenden Bürotagen freuen wir uns immer, wenn wir am Schreibtisch etwas Leckeres, Selbstgemachtes genießen können. Welche Sorte der eingeweichten Haferflocken die beste ist, darüber könnte man streiten. Viel schöner ist es da doch, einfach immer wieder Neues auszuprobieren. Wir haben erst kürzlich diese Lemon Curd Overnight Oats für uns entdeckt. Und die sind auf jeden Fall Anwärter auf den ersten Platz.

Das Geheimnis dahinter ist nicht wirklich ein Geheimnis: Lemon Curd. Der Aufstrich stammt ursprünglich aus England und besteht aus vielen frischen Zitronen, Ei, Zucker und ordentlich Butter. Seine Konsistenz erinnert an Pudding und es ist wirklich schwer, ihn nicht direkt aus dem Glas zu Löffeln. Er schmeckt auf Brot, in Kuchen oder in Süßspeisen. Doch auch diese Lemon Curd Overnight Oats verfeinert er und macht sie extra lecker.

Wie der Name schon verlauten lässt, müssen Lemon Curd Overnight Oats über Nacht einweichen. Das sorgt einerseits für eine cremige Konsistenz, hat aber tatsächlich auch gesundheitliche Vorteile. Denn das Einweichen aktiviert Enzyme in den Flocken, welche Nähstoffe freisetzen und sie dazu noch bekömmlicher machen. Das in Kombination mit cremigem Zitronenaufstrich und dein leckeres Frühstück ist gesichert!

Overnight Oats sind herrlich anpassbar und machen sich in allerlei Varianten gut zum Frühstück. Probiere auch mal Kaffee-Overnight-Oats, Overnight Oats mit Feigen oder Pistazien-Overnight-Oats.

Lemon Curd Overnight Oats Nele 4.39 ( 81 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Einweichzeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 50 g Haferflocken

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

1/2 Bio-Zitrone Schale

150 ml Milch oder pflanzliche Alternative

4 EL Lemon Curd Zubereitung Vermische die Haferflocken mit mit dem Vanillezucker, einer Prise Salz und der Zitronenschale.

Rühre die Milch unter und befülle zwei Overnight-Oats-Gläser 🛒 je bis zur Hälfte mit der Mischung.

Verteile je 2 EL Lemon Curd drauf und schließe mit den restlichen Haferflocken ab.

Stelle sie über Nacht in den Kühlschrank.

