Lillet Orange Spritz: fruchtiger Drink für den Frühling

Endlich ist Frühling. Nach den ersten wärmenden Sonnenstrahlen haben wir uns lange gesehnt. Doch etwas fehlt noch. Genau, der passende Drink. Lass uns den Frühling mit einem spritzigen Lillet Orange Spritz begrüßen. Wie du das Getränk mixt und welche Zutaten du dafür brauchst, verraten wir dir hier.

Fruchtige Alternative zu Aperol: Lillet Orange Spritz

Sobald im Frühling die ersten wärmenden Sonnenstrahlen vom Himmel scheinen, zieht es Sonnenhungrige wieder nach draußen, nicht selten auch mit einem leuchtend orangefarbenen Drink in der Hand. Jetzt ist die perfekte Zeit, es sich gut gehen zu lassen und dabei einen Aperol zu genießen. Moment, in diesem Jahr haben wir Lust auf Abwechslung und greifen mal nicht zu dem beliebten bitteren Likör aus Italien, sondern gönnen uns eine spritzig-leichte Variante auf Basis des französischen Aperitifs Lillet Blanc.

Mancherorts knackten die Temperaturen schon die 20-Grad-Marke. Wenn das kein guter Grund ist, die Cocktailsaison zu eröffnen? In diesem Frühling haben wir aber mal Lust auf etwas Leichtes und gönnen uns einen Lillet Orange Spritz. Der schmeckt fruchtig-frisch und weniger herb als ein klassischer Aperol-Spritz und ist ebenfalls in wenigen Minuten zubereitet.

Für einen original Lillet Orange Spritz brauchst du den Weinaperitif Lillet Blanc 🛒, Prosecco, Mineralwasser (mit Sprudel), eine Bio-Blutorange (oder Orange) sowie Eiswürfel. Bevor es aber losgeht, stellst du die Getränke zunächst kalt. Der Drink schmeckt gut gekühlt einfach am besten. Dann wäschst du die Blutorange gründlich ab und schneidest sie in dünne Scheiben. Fülle Eiswürfel in ein großes Glas, gieße den Lillet ein und fülle das Glas langsam mit Prosecco und Mineralwasser auf. Nun kommen noch die Orangenscheiben in das Glas und dein Drink ist bereit zum Anstoßen. Den gibt es diesen Frühling garantiert öfter.

Lillet Orange Spritz Judith 3.64 ( 121 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 1 Glas Kochutensilien 2 große Gläser Zutaten 1x 2x 3x 100 ml Lillet Blanc

100 ml Prosecco

50 ml Mineralwasser

Eiswürfel

1 Blutorange Bio Zubereitung Stelle die Getränke kalt.

Wasche die Blutorange gründlich ab und schneide sie in dünne Scheiben.

Fülle die Eiswürfel in das Glas. Gieße dann den Lillet Blanc ein und fülle mit Prosecco und Mineralwasser auf.

Gib zwei Orangenscheiben mit in das Glas und genieße den Drink sofort.

