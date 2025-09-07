Knackig, frisch, aromatisch: dein Limetten-Crunch-Nudelsalat

Frisch, würzig und mit ganz viel Textur – so begeistert der Limetten-Crunch-Nudelsalat. Der hat alles, was es für ein sättigendes und leckeres Gericht benötigt und ist in kurzer Zeit zubereitet. Wir zeigen dir, wie es geht.

Rezept für Limetten-Crunch-Nudelsalat

Nudelsalate sind echte Klassiker und gehören seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Gerichten – und das nicht ohne Grund. Sie verbinden die Sättigung eines Hauptgerichts mit der Frische eines Salates und sind dadurch extrem vielseitig. Ob auf Grillfesten, Picknicks, Familienfeiern oder im Büro: Nudelsalate passen in fast jede Situation.

Ihre Beliebtheit liegt vor allem an der einfachen Zubereitung und der Flexibilität. Nudeln bilden eine neutrale Basis, die sich mit nahezu allen Aromen kombinieren lässt – von cremig-deftig mit Mayonnaise bis hin zu leicht und frisch mit Zitrus oder Kräutern. Außerdem lassen sich Nudelsalate gut vorbereiten und transportieren, was sie zu idealen Begleitern für gesellige Runden macht.

Der Limetten-Crunch-Nudelsalat punktet mit bunten Zutaten, einem frischen Dressing und herrlich knusprigen Toppings. Während die Nudeln eine weiche, angenehme Basis schaffen, bringen geröstete Nüsse und Röstzwiebeln den namensgebenden Crunch.

Frisch geschnittenes Gemüse wie Paprika und Karotten schenken Farbe. Dazu kommt frischer Koriander, der farblich und geschmacklich für einen tollen Kontrast sorgt.

Abgerundet wird alles mit einem Dressing aus Limettensaft, Olivenöl, Senf, Honig und einem Hauch Knoblauch.

Jede Zutat fügt sich harmonisch ein und macht den Salat zu einem Gericht, das nie langweilig wird. Serviere den Limetten-Crunch-Nudelsalat beim Picknick, einer Gartenparty oder als schnelle Mittags- oder Feierabendgericht.

Limetten-Crunch-Nudelsalat Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 250 g Spaghetti

Olivenöl

200 g Rinderhackfleisch

1 rote Paprika

1 Karotte

1/2 rote Zwiebel

3 Frühlingszwiebeln

2 EL g Koriander oder Petersilie Für das Dressing: 1 Knoblauchzehe gepresst

2 Limetten

3 EL Olivenöl

1 TL Dijon-Senf

1 TL Honig oder Agavendicksaft

Salz und Pfeffer Außerdem: 1 Handvoll geröstete Cashewkerne z.B. diese hier 🛒

1 Handvoll Röstzwiebeln Zubereitung Koche die Nudeln nach Packungsanweisung in Salzwasser al dente. Gieße sie danach ab und schrecke sie mit kaltem Wasser ab. Vermenge sie mit etwas Olivenöl, damit sie nicht kleben.

Brate das Hackfleisch in einer Pfanne mit etwas Öl krümelig. Stelle es dann beiseite.

Wasche die Paprika, entferne das Kerngehäuse und würfele sie.

Schäle die Karotte und raspele sie grob.

Schäle auch die Zwiebel und hacke sie.

Wasche die Frühlingszwiebeln und den Koriander und schneide beides klein.

Schäle den Knoblauch und gib ihn in eine Knoblauchpresse 🛒

Wasche eine der Limetten heiß ab und reibe die Schale ab. Presse danach den Saft beider Limetten aus.

Verrühre Limettensaft, -abrieb und Knoblauch mit den restlichen Zutaten fürs Dressing.

Gib Nudeln und Hackfleisch in eine große Schüssel. Füge das Gemüse und den Koriander hinzu.

Gieße das Dressing darüber und hebe es unter.

Toppe den Nudelsalat vor dem Servieren mit den Cashewkernen und Röstzwiebeln.

