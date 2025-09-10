Diese Energy Balls sind ein Favorit der Redaktion

Kennst du Energy Balls? Vermutlich da, denn die kleinen Snack-Kugeln erobern schon seit einiger Zeit die Herzen hungriger Naschkatzen im Sturm. Es gibt sie mittlerweile in jeder Drogerie in vielen Geschmacksrichtungen zu kaufen. Dabei gibt es jedoch ein Problem: Sie sind oftmals teuer. Umgehen kannst du diese Hürde, indem du sie Kugeln einfach selbst zubereitest. Besonders hoch stehen bei uns gerade Limetten-Energy-Balls im Kurs. Hier ist das Rezept.

Rezept für Limetten-Energy-Balls

Vor einigen Monaten war ich auf Reisen. Da ich ein Mensch bin, der relativ schnell Hunger hat, gehe ich kaum ohne Fruchtriegel aus dem Haus. Ich kaufte mir einen mit Limette und war sofort hin und weg. Seither suchte ich den gleichen Riegel in jedem Laden, der mir in den Weg kam. Ohne Ergebnis. Vor einigen Tagen reichte es mir dann. Ich hatte Heißhunger auf genau diesen Riegel, nichts anderes.

Also stellte ich meine Küchenmaschine auf und begab mich in meiner Speisekammer auf die Suche nach Zutaten. Mandeln, Cashewkerne, Datteln? Perfekt als Grundlage für Energy Balls. Ich kaufte zudem Bio-Limetten und erinnerte mich – der Riegel war leicht scharf gewesen. Also wanderte auch etwas Chilipulver in meine Küchenmaschine. Sogleich legte das Gerät summend los und zerkleinerte alles zu einer Paste. Ich probierte, schmeckte ab und war mir sicher: Ich hatte den Geschmack getroffen. Schnell waren die Limetten-Energy-Balls abgerollt und warteten nur auf ihren Einsatz.

Den bekamen sie gleich am nächsten Tag. Da ich viel mehr Limetten-Energy-Balls gerollt hatte, als ich selbst verspeisen konnte, brachte ich einige mit ins Büro und ließ Kolleginnen und Kollegen probieren. Sie alle waren begeistert. Falls du also auch Lust hast auf einen kleinen Snack, der dich erfrischt und gleichzeitig einen Energiekick verleiht, solltest du sie unbedingt ebenfalls zubereiten! Einfach, schnell und unheimlich lecker.

Einen schnellen Energiekick geben dir nicht nur Limetten-Energy-Balls, auch in anderen Geschmacksrichtungen sind die Bälle wahre Motivationsbooster. Wie wäre es mit Carrot Cake Energy Balls oder einer Version mit Matcha? An kalten Tagen wärmen die winterlich schmeckenden Mandel-Zimtkugeln von innen.