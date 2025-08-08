Limunčići: Diese Zitronen-Kekse sind zum Anbeißen schön

Diese zarten Zitronen-Kekse entführen dich direkt an die sonnigen Küsten des Mittelmeers. Sie bestechen durch ihr hübsches Aussehen, ihre buttrig-zarte Textur und ihren intensiven Zitrusgeschmack. Hole dir den Sommer in deine Küche und backe die Limunčići nach!

Limunčići: So gelingen dir die besten Zitronen-Kekse

Diese „falschen kleinen Zitronen“, wie Limunčići übersetzt heißen, entstanden in den Küstenregionen Kroatiens. Das Besondere an diesen Keksen liegt in ihrer Form und ihrem intensiven Zitronengeschmack.

Butter, Mehl, Zucker, Eier und natürlich frische Zitronen bilden die Grundlage. Viele kroatische Bäcker fügen eine Prise Vanille hinzu, um die südeuropäische Note zu verstärken. Die Zitronenschale sorgt für das intensive Aroma, während der Saft die nötige Frische bringt. Limunčići werden zu kleinen Zitronenformen geformt oder mit einer gelben Glasur und Zucker überzogen, die sie optisch wie echte Miniatur-Zitronen aussehen lässt.

Die Zubereitung scheint auf den ersten Blick kompliziert, ist sie aber nicht. Zunächst bereitest du die Füllung zu, indem du die Zutaten miteinander verrührst. Anschließend verknetest du alle Zutaten für den Teig und rollst ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus. Stich nun Kreise aus und gib auf jeden Kreis etwas Füllung. Drücke den Teig wie ein Bonbon zusammen und backe die Kekse im Ofen.

Danach benetzt du sie mit einer Tränke aus Limoncello-Likör, Limettensaft und Zucker. Färbe diese noch mit gelber Lebensmittelfarbe ein, damit die Limunčići am Ende wirklich wie kleine Zitronen aussehen. Zum Schluss rollst du die Kekse noch in Zucker.

Beim Backen erfüllt der Duft von frischen Zitronen das ganze Haus.

Limunčići verkörpern die Sonne der Adria und die Herzlichkeit der balkanischen Gastfreundschaft in jedem einzelnen Bissen.

Wir bleiben in der Welt der Zitronen und bereiten gleich noch Kokos-Zitronen-Energyballs oder einen Blaubeer-Zitronenkuchen vom Blech zu. Richtig lecker ist auch der

Zitronenquark oder Lemon Posset, das Lieblingsdessert von Queen Elizabeth.

Limunčići – Zitronen-Kekse Anke 4.50 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 10 Zutaten 1x 2x 3x Für die Füllung: 2 Eiweiß

100 g Zucker

200 gemahlene Nüsse z.B. Mandeln, Hasel- oder Walnüsse

1 Bio-Zitone der Abrieb

1 Prise Salz Für den Teig: 500 g Mehl

100 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

2 Eigelb

100 g weiche Butter

150 ml Milch

1/2 TL Backpulver

1 Bio- Zitrone der Abrieb

2-3 Tröpfchen Zitronenaroma Für die Tränke: 100 ml Wasser

60 g Zucker

1 Bio-Zitrone der Saft

60 ml Limoncello-Likör

1-2 Tröpfchen Rum-Aroma Für die Dekoration: Lebensmittelfarbe gelb

Zucker Zubereitung Bereite zuerst die Füllung zu, indem du das Eiweiß etwas mit Zucker verrührst. Gib dann die restlichen Zutaten dazu und vermenge alles gut. Stelle die Füllung kurz beiseite.

Verrühre nun alle Zutaten für den Teig miteinander und knete ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche gut durch.

Rolle den Teig danach aus und stich mit einer Ausstechform (10 cm Durchmesser) 🛒 Kreise aus ihm aus.

Platziere etwas Füllung in der Mitte eines Kreises und drücke den Teig wie einen Bonbon zusammen. Verfahre so mit allen Kreisen.

Lege die Kekse mit etwas Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Blech und backe sie für 20 Minuten bei 170 °C. Lass sie danach vollständig abkühlen.

Koche Wasser, Zucker und den Zitronensaft für die Tränke kurz in einem Topf auf. Lass sie danach abkühlen und rühre den Limoncello und das Rum-Aroma ein.

Färbe die Tränke noch mit etwas Lebensmittelfarbe ein.

Fülle eine flache Schale mit Zucker.

Bepinsele die einzelnen Limunčići mit der Tränke, tupfe sie danach leicht mit einem Küchentuch ab und wälze sie im Zucker. Notizen Lagere die Zitronen-Kekse am besten in einer Metalldose, die du mit Küchenpapier auslegst.

Lagere sie kühl, aber nicht im Kühlschrank ,da sie dort Kondenswasser aufnehmen.

