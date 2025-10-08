Linsen-Kürbis-Salat: gesunder Sattmacher

Salate sind nicht nur im Sommer ein frischer und gesunder Genuss. Im Herbst ersetzen wir die Zutaten, die jetzt keine Saison mehr haben durch alles, was jetzt gerade wächst und kreieren uns daraus einfach leckere Salate, die satt machen und uns mit gesunden Inhaltsstoffen versorgen. Solch ein herbstlicher Salat ist dieser Linsen-Kürbis-Salat.

Linsen-Kürbis-Salat: herbstliche Aromen auf dem Teller

Herbst, das bedeutet auch: Überall um einen herum schnieft und hustet es. Jetzt bloß nicht anstecken. Damit das nicht so schnell passiert, kommt es jetzt auf gesundes Essen mit vielen Vitaminen an. Dieser Linsen-Kürbis-Salat kommt da genau zur richtigen Zeit. Er steckt voller Vitamine und enthält zudem noch Magnesium, Kalzium, Zink und Co. Hinzu kommen Ballaststoffe und pflanzliche Proteine. Wenn sich das mal nicht gut anhört.

Für den Salat kümmerst du dich zuerst um die Linsen. Wasche sie gründlich mit kaltem Wasser und koche sie dann in einem Topf mit Wasser bissfest. Den Hokkaido wäschst du ebenso gründlich, teilst ihn, entfernst die Kerne und schneidest ihn in Würfel. Die werden im Anschluss mit Olivenöl, Kreuzkümmel, Paprikapulver, Salz und Pfeffer mariniert und im Ofen weich gebacken.

Währenddessen mischst du aus Olivenöl, Zitronensaft, Honig, Senf, Salz und Pfeffer ein Dressing zusammen. Sind Kürbis und Linsen gar, vermengst du sie in einer Schüssel miteinander und gibst das Dressing sowie gehackte Petersilie darüber. Der Salat schmeckt besonders gut, wen du ihn noch lauwarm genießt, aber auch kalt ist er ein Genuss. Dazu schmeckt Brot. Für eine individuelle Note kannst du beispielsweise noch Fetawürfel oder gehackte Nüsse mit in den Salat geben. Das sorgt für eine frische Note und Crunch beim Essen.

Inspiration für herbstliche Salate gesucht? Der Rote-Bete-Salat mit Couscous und Feta, der Gurken-Apfel-Salat oder der Grünkohlsalat mit geröstetem Kürbis schmecken ebenso gut und stecken voller gesunder Vitamine.

