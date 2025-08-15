Linsensalat mit Feta: mediterranes Sommergericht

Linsen werden seit Jahren auf der ganzen Welt geschätzt. Ursprünglich stammen sie aus den Regionen rund ums Mittelmeer und Kleinasien. Heutzutage werden sie auch in anderen Gebieten angebaut. Im Jahr 2017 wurden weltweit etwa 7,6 Millionen Tonnen geerntet. Ein tolles Rezept mit den gesunden Hülsenfrüchten ist der Linsensalat mit Feta. Gleich ausprobieren!

Linsensalat mit Feta: darf in keiner Küche fehlen

Der Linsensalat mit Feta vereint nahrhafte Zutaten und frische Aromen zu einem leichten, aber sättigenden Gericht. Er eignet sich hervorragend als leichtes Mittagessen im Büro oder als Beilage zu einem Grillabend.

Die Hauptzutaten des Salats sind Linsen, Feta, Tomaten und Zwiebel. Abgeschmeckt wird er mit Balsamico, Honig, Öl und Senf. Basilikum, Chili und Granatapfelkerne runden den Geschmack ab. Schneide einfach das Gemüse und den Feta klein und gib sie zusammen mit den Linsen in eine Schüssel. Rühre das Dressing an und hebe es unter. Fertig ist der mediterrane Linsensalat mit Feta auch schon. Das geht doch wirklich fix, oder?

Wusstest du, dass nur in Salzlake gereifter weißer Käse aus Schaf- und/oder Ziegenmilch, der auf dem griechischen Festland oder den Inseln um Lesbos produziert wurde, als Feta bezeichnet werden darf? Worin die genauen Unterschiede zwischen Feta, Hirtenkäse und Schafkäse liegen, kannst du in einem unserer Ratgeber aus dem Leckerbissen nachlesen.

Für den Linsensalat nehmen wir den originalen Feta, aber er schmeckt auch mit Schafskäse, wenn dir, wie mir, Schafs- oder Ziegenmilch zu streng ist. Mach dich am besten gleich an die Zubereitung.

Linsensalat mit Feta Anke 4.16 ( 63 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 5 Zutaten 1x 2x 3x 3 Tomaten

200 g Feta

1 rote Zwiebel

250 g Linsen gekocht oder aus der Dose

1 Handvoll Granatapfelkerne

2 EL Basilikum gehackt Für das Dressing: 2 EL Balsamico-Essig

2 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

1 TL Honig

1 TL Senf

Salz und Pfeffer

Chilischote optional Außerdem: Basilikumblätter zum Servieren Zubereitung Wasche die Tomaten und schneide sie in kleine Stücke. Zerkleinere auch den Feta.

Schäle die Zwiebel und schneide sie klein.

Vermische Linsen, Gemüse, Feta, Granatapfelkerne und Basilikum in einer Schüssel miteinander.

Verrühre die Zutaten für das Dressing und hebe es unter den Linsensalat. Notizen Im Kühlschrank kannst du den Linsensalat mit Feta mindestens 3 Tage aufbewahren.

