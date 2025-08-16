Probiere diese raffinierte Salatkreation mit Linsen, Pflaumen und Feta

Salat kann so viel mehr sein als nur grüne Blätter und ein bisschen Dressing. Das beweist dieser Linsensalat mit Pflaumen und Feta. Gesund, schnell und köstlich – was will man mehr? Wir zeigen dir, wie du den Salat zubereitest.

Rezept für Linsensalat mit Pflaumen und Feta: süß-salzige Kombi

Wusstest du, dass die Pflaumen, die in unseren Obstkörben landen, eine uralte Geschichte haben? Ihre Ursprünge reichen weit bis nach Asien zurück, genauer gesagt in die Gegend rund um den Kaukasus und China. Von dort aus haben diese süßen Früchtchen ihren Siegeszug nach Europa angetreten – und sich einen festen Platz in unseren Gärten und Küchen gesichert. Heute gibt es weltweit unzählige Sorten, die in fast allen gemäßigten Klimazonen angebaut werden. Für uns ein großer Glücksfall, denn Pflaumen sind einfach vielseitig einsetzbar und unglaublich lecker.

Mit dem August befinden wir uns bereits im Spätsommer und steuern geradewegs auf den Frühherbst zu. Das bedeutet auch, dass unsere heimischen Pflaumen nun Saison haben und geerntet werden können. Von Juli bis Oktober kannst du die süßen Früchte frisch genießen. Besonders ab Ende August haben sie ihren geschmacklichen Höhepunkt und die größte Auswahl landet auf den Märkten.

Pflaumen sind nicht nur geschmacklich ein Highlight, sie tun auch deinem Körper etwas Gutes. Sie sind reich an Ballaststoffen, Vitaminen (vor allem Vitamin C und K) und Mineralstoffen wie Kalium. Besonders ihre leichte Bekömmlichkeit und der positive Effekt auf die Verdauung machen sie zu einem echten Goodie für alle, die Köstliches und Gesundes vereinen wollen. Perfekt, um sich einen leckeren Salat mit dem Steinobst zuzubereiten.

Wahrscheinlich denkst du bei den Früchten immer noch zuerst Kuchen, Kompott oder Marmelade. Mir ging es auch lange so. Aber lass dir gesagt sein: Sie können noch so viel mehr! Durch ihren süß-säuerlichen Geschmack sind sie der perfekte Gegenspieler zu herzhaften Zutaten. In Salaten – wie diesem Linsensalat – setzen sie fruchtige Akzente, die super zu würzigem Käse wie Feta oder cremigem Joghurt-Dressing passen. Auch in Kombination mit Fleisch (zum Beispiel in Schmorgerichten oder zu Wild) und kräftigen Gewürzen wie Zimt, Ingwer oder Kreuzkümmel trumpfen sie groß auf. Probier’s aus! Du wirst erstaunt sein, wie gut Pflaumen in die herzhafte Küche passen.

Linsensalat mit Pflaumen und Feta Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Belugalinsen z.B. hier erhältlich 🛒

4 reife Pflaumen

150 g Feta

4 Frühlingszwiebeln

1 Handvoll Walnüsse

1 Bund Petersilie

1 Handvoll Dill

1 Knoblauchzehe

200 g Naturjoghurt

2 EL Zitronensaft

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Spüle die Belugalinsen unter kaltem Wasser ab und koche sie nach Packungsanweisung in reichlich gesalzenem Wasser bissfest. Lass sie anschließend etwas abkühlen.

Wasche die Pflaumen, entsteine sie und schneide sie in kleine Spalten.

Zerbrösele den Feta mit den Fingern in grobe Stücke.

Schneide die Frühlingszwiebeln in feine Ringe.

Hacke die Walnüsse grob und röste sie in einer Pfanne ohne Fett an.

Wasche, trockne und schneide die Petersilie und den Dill fein. Schäle den Knoblauch

Mische aus Joghurt, Zitronensaft, Olivenöl, Dill, einer gepressten Knoblauchzehe, Salz und Pfeffer ein cremiges Dressing, und schmecke es ab.

Vermenge die Linsen mit Pflaumen, Feta, Frühlingszwiebeln, Walnüssen und Petersilie in einer großen Schüssel.

Gib das Joghurt-Dill-Dressing darüber, mische alles gut durch und schmecke den Salat noch einmal ab.

Richte deinen Salat an und genieße ihn!

