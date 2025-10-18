Linsensalat mit Rote Bete und Walnuss: So kann der Herbst immer schmecken

Kühlere Temperaturen, mehr Wind und das Bedürfnis nach Gemütlichkeit – all das sind Nebenwirkungen des Herbstanfangs. Damit wir uns jetzt nicht mehrere Monate lang in einem Stopf voll Suppe verstecken, müssen auch andere Rezeptideen her. Zum Beispiel dieser Linsensalat mit Rote Bete und Walnuss. Der schmeckt lauwarm am besten und ist noch dazu super einfach zubereitet. Ob als vollwertige Mahlzeit oder Beilage zu einem anderen herbstlichen Gericht, er ist immer eine gute Idee.

Darum ist Linsensalat mit Rote Bete und Walnuss eine gute Idee

Ich sage es immer wieder: Wir alle sollten mehr Hülsenfrüchte essen! Leguminosen, wie sie botanisch heißen, sind sowohl für die Umwelt gut als auch für dich selbst. Sie können regional angebaut werden, reichern die Ackerböden mit Stickstoff an und versorgen dich mit wichtigen Nährstoffen und Proteinen. Auch sind sie reich an Ballaststoffen, die Wunder für deine Verdauung bewirken. All das macht Linsen zu einem echten Superfood mit guter Klimabilanz – ganz anders als Quinoa, Chiasamen und Co.

Doch nicht nur die Linsen punkten in diesem Linsensalat mit Rote Bete und Walnuss, auch die anderen Zutaten können sich sehen lassen. Rote Bete ist reich an Beta-Carotinen, einer Vorstufe von Vitamin A sowie Eisen und Folsäure. Und Walnüsse liefern dir Omega-3-Fettsäuren, die dein Körper für einen gesunden Cholesterinspiegel braucht. Alles in allem also ein Salat, der dir so richtig guttut.

Und dann schmeckt der Linsensalat mit Rote Bete und Walnuss auch noch lecker, das perfekte Gesamtpaket. Den guten Geschmack hat er von den erdig-süßen Aromen der Roten Bete, den nussigen Linsen, knackigen Walnüssen und einem Dressing aus Senf, Ahornsirup und Olivenöl. Wer dem Ganzen einen Kick verleihen möchte, mischt außerdem frischen Rucola unter. Einfach nur gut!

Linsensalate schmecken mit allerlei Zutaten hervorragend. Möchtest du noch mehr Versionen entdecken? Dann probiere einen mit Karotten und Feta oder einen mit Räuchertofu und Birne. Auch etwas süßer mit Pflaumen und Feta ist er ein echter Hochgenuss.

Linsensalat mit Rote Bete und Walnuss Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 300 g Berglinsen

1 rote Bete

1 gelbe Bete

1 TL Kreuzkümmel ganz, z.B. hier 🛒

1 Handvoll Walnüsse

1 TL Olivenöl

Salz

1 Handvoll Rucola Für das Dressing: 4 EL Olivenöl

1 1/2 EL Balsamicoessig

1 EL Senf

1 TL Ahornsirup alternativ Honig

Salz und Pfeffer Zubereitung Spüle die Linsen ab und bedecke sie in einem Topf mit kaltem Wasser. Koche sie gar, aber so, dass sie noch etwas Biss haben. Koche die beiden Beten mit gesalzenem Wasser und 1 TL Kreuzkümmel auf. Koche sie, bis du ein Messer ohne großen Widerstand hineinpiksen kannst. Röste die Walnüsse in einer Pfanne ohne Öl an, bis sie duften. Gieße die Linsen ab und vermische sie mit dem Olivenöl und Salz nach Geschmack. Schäle die Bete und schneide sie in Stücke. Verrühre die Zutaten für das Dressing, bis sich eine sämige Soße ergibt. Vermische das Dressing mit den restlichen Zutaten ud bestreue den Salat mit Walnüssen.

