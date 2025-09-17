Knusprig, cremig, köstlich: diese Gnocchi musst du einfach probieren

An manchen Tagen braucht man einfach eine Mahlzeit, die gute Laune macht. Für mich heißt das: einfache und vor allem schnelle Zubereitung sowie maximalen Geschmack. Diese Loaded Airfryer Gnocchi treffen da voll ins Schwarze. Probiere sie gleich selbst und finde dein neues Lieblingsgericht!

Loaded Aifryer Gnocchi: das perfekte Wohlfühlgericht

Das Konzept von Loaded Fries ist in Deutschland spätestens seit dem Siegeszug von Frittenwerk vollkommen angekommen. Falls du noch nie etwas von dieser Variante mitbekommen hast, sagt der Name eigentlich schon alles aus, was man wissen musst: Pommes, die mit reichlich Toppings, wie Käse, Dips oder Salsa serviert werden.

Dieses Konzept hat sich mittlerweile aber längst von Pommes gelöst und lässt sich problemlos auf andere Gerichte übertragen. Wie zum Beispiel in diesem Rezept für Loaded Airfryer Gnocchi. Hier vereinen wir gleich zwei kreative Ideen miteinander. Einerseits das Loaded-Prinzip, welches dafür sorgt, dass du garantiert keinen Bissen ohne cremiges Topping oder Soße verspeisen wirst. Und auf der anderen Seite die Gnocchi, die im Airfryer knusprig gebacken werden.

Dass Gnocchi perfekt zum Loaded-Prinzip passen, sollte niemanden verwundern. Aber sie in der Heißluftfritteuse zuzubereiten? Daran habe ich bisher im Traum nicht gedacht. Dabei ist das Ergebnis nicht nur köstlich, sondern auch im Handumdrehen erledigt.

Die Gnocchi werden zunächst gut gewürzt und gehen dann in deinen Airfryer. Während sie herrlich kross gebacken werden, kannst du dich um den Rest der Zutaten kümmern und wirst damit garantiert fertig, bevor die kleinen Kartoffelklöße in die Schalen kommen. Also, schnapp dir alle Zutaten, ab in die Küche und probiere dieses Rezept gleich selbst!

Bei Leckerschmecker lieben wir Heißluftfritteusen. Probiere auch unsere knusprigen Gnocchi aus dem Airfryer als würzigen Snack. Aber auch in der Pfanne lassen sie sich kinderleicht zubereiten, wie gebratene Gnocchi mit Sauerkraut und Speck hervorragend beweisen. Und wenn es doch etwas frischer werden soll, dann probiere diesen Gnocchi-Salat mit Joghurt-Dressing.

Loaded Airfryer Gnocchi Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. online hier 🛒 verfügbar) Heißluftfritteuse Zutaten 1x 2x 3x Für die Gnocchi: 1000 g Gnocchi aus dem Kühlregal

5 EL Olivenöl

2 TL Rosmarin

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 TL Knoblauchpulver

Salz und Pfeffer nach Geschmack

50 g Parmesan Für den Tomatensalat: 400 g Cherrytomaten

1 rote Zwiebel

1/2 Bund Petersilie glatt

1 EL Zitronensaft

1 EL Olivenöl Guacamole: 2 Avocados

1 EL Zitronensaft

2 EL Naturjoghurt

1 EL Mayonnaise Zubereitung Vermenge die Gnocchi in einer großen Schüssel mit Olivenöl, Rosmarin, Paprikapulver, Knoblauchpulver sowie etwas Salz und Pfeffer. Streue Parmesan darüber und mische es gut durch.

Gib die gewürzten Gnocchi in den Frittierkorb deiner Heißluftfritteuse. Gare sie bei 200 °C für 10 Minuten, schüttel den Korb danach ordentlich durch, sodass die Gnocchi gewendet werden und backe sie für weitere 10 Minuten goldbraun und knusprig.

Wasche währenddessen die Tomaten und schneide sie in Würfel. Schäle die Zwiebel und schneide sie klein. Wasche die Petersilie, schneide sie fein und vermenge alles in einer Schüssel mit Zitronensaft und Olivenöl. Schmecke es am Ende mit Salz und Pfeffer ab. Halbiere die Avocados, entferne den Kern und löffle das Fruchtfleisch heraus.

Gib Zitronensaft, Joghurt, Mayonnaise und Avocado in ein hohes Gefäß, püriere alles mit einem Stabmixer cremig und schmecke es zum Schluss mit Salz und Pfeffer ab.

Gib die Gnocchi in Schüsseln, toppe sie mit der Guacamole und gib den Tomatensalat darüber. Garniere sie mit etwas Petersilie.

