Griechische Kartoffeln: Probiere Loaded Fries mit Tomaten und Feta

Snack der Extraklasse: Hast du schon einmal Loaded Fries gegessen? Die mit allerhand leckeren Zutaten gekrönten Pommes sind ein echter Leckerbissen und kommen so vielfältig daher, dass es nie langweilig wird. Unsere heutige Version der Loaded Fries mit Tomaten und Feta erinnert an einen Urlaub in Griechenland. So macht Kochen – und Essen – Spaß!

Rezept für Loaded Fries mit Tomaten und Feta: Beilage oder Hauptspeise

Fritten kennen wir hauptsächlich als Beilage, etwa zu Burger und Co. Aber unsere Loaded Fries mit Tomaten und Feta geben auch ein wunderbar köstliches Hauptgericht ab. Man braucht keine weiteren Komponenten, sondern nur diese getoppten Pommes. Uns erinnern sie ein wenig an Griechenland, denn wir verwenden cremig-milden Feta, würzigen Oregano und sonnengereifte Tomaten, um sie zu verfeinern. Zitronensaft verleiht ihnen mehr Frische, und fein gehackte Schalotten sorgen für noch mehr Geschmack.

Wir machen die Pommes für unsere Loaded Fries mit Tomaten und Feta selbst. Wem das zu viel Aufwand ist, greift einfach zum tiefgekühlten Fertigprodukt aus dem Supermarkt. Die Loaded Fries werden trotzdem herrlich schmecken.

Loaded Fries sind rund um den Globus bekannt und beliebt. In Kanada kennt man sie als Poutine und serviert sie gern mit Bratensoße. Mittlerweile gibt es sogar Fastfood-Ketten und Restaurants, die sich auf dieses Gericht spezialisiert haben. Man kann zwischen verschiedenen Toppings wählen: Von Bolognese über Salat, Hummus und Guacamole ist alles dabei. Unsere Loaded Fries mit Tomaten und Feta schmecken im Vergleich zu vielen anderen Versionen leicht und liegen nach dem Essen nicht schwer im Magen.

