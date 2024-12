Gefüllte Löffelbiskuit-Waffeln mit Mascarponecreme: himmlisch!

Ein knuspriges Löffelbiskuit ist als solches schon lecker, doch ein Löffelbiskuit, das zuvor kurz in Kaffee getaucht wurde, ist ein wahrer Genuss! Dieses Rezept geht sogar noch einen Schritt weiter, denn es verwandelt in Kaffee getauchte Löffelbiskuits in butterweiche Waffeln, die mit fruchtigen Cocktailkirschen und sanfter Mascarponecreme zu einem pyramidenförmigen Löffelbiskuit-Waffelkuchen angerichtet werden.

Spektakulärer Löffelbiskuit-Waffelkuchen

Wer hätte gedacht, dass aus in Kaffee getauchten Löffelbiskuits, Cocktailkirschen und Mascarponecreme im Handumdrehen so ein beeindruckender Waffelkuchen wird? Die Waffeln aus Löffelbikuit-Keksen sind schnell und einfach gemacht und können auch einfach so mal genascht werden. Serviere sie wie herkömmliche Waffeln mit Apfelmus, Schokocreme oder Puderzucker – oder backe eben einen Löffelbiskuit-Waffelkuchen daraus.

Der wird deine Gäste zum Staunen bringen und ist ein echter Hingucker auf der Kuchentafel, schmeckt aber auch zum Nachtisch. Oder brauchst du noch etwas Süßes fürs Partybuffet? Perfekt, dann hast du hier das perfekte Rezept!