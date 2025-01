London Fog Cake: Kuchen mit Earl Grey Tee und frischem Vanille-Frosting

Wenn du eine Vorliebe für Tee hast, wirst du diesen Kuchen lieben! Der London Fog Cake ist eine süße Hommage an den berühmten London Fog Latte – ein cremiges Heißgetränk, das kräftigen Earl Grey Tee mit aufgeschäumter Milch und Vanille kombiniert.

Earl-Grey-Tee-Kuchen: So backst du den London Fog Cake

Während du den Teig zubereitest, kannst du bereits den Backofen vorheizen. Bereite am besten auch schon mal deine Kastenform für den London Fog Cake vor, indem du sie mit Backpapier auslegst oder einfettest. Als Erstes kümmern wir uns um die Tee-Milch. Dazu gibst du den Inhalt von einigen Earl-Grey-Teebeuteln mit Milch in einen kleinen Topf und erwärmst das Ganze. Danach kommt der Topf vom Herd und die Earl-Grey-Milch darf noch einige Minuten ziehen.

In der Zwischenzeit kannst du die Butter und den Zucker in einer Schüssel schaumig schlagen und dann nach und nach die Eier unterrühren. Gib anschließend die Earl-Grey-Milch dazu und verrühre alles gut miteinander. Vermische in einer separaten Schüssel Mehl, Backpulver und eine Prise Salz. Gib die trockenen Zutaten zu den cremigen und vermenge alles, bis ein homogener Teig entsteht. Fülle den London-Fog-Cake-Teig in die Kuchenform 🛒 und backe den Tee-Kuchen für etwa 50 Minuten. Ist der Kuchen fertig, sollte er für eine Stunde abkühlen.

Während der London Fog Cake abkühlt, kannst du das Frosting vorbereiten. Dazu reibst du zuerst die Schale der Orange ab. Danach vermischst du in einer Schüssel Frischkäse, Butter, Puderzucker, Orangenabrieb und etwas Vanille-Extrakt und rührst, bis du eine glatte Creme bekommst. Diese kannst du im letzten Schritt auf den Earl-Grey-Tee-Kuchen streichen. Streue noch etwas Earl Grey Tee über das Frosting als zusätzliches Topping – fertig ist der London Fog Cake!

London Fog Cake Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Abkühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 10 Stücke Kochutensilien 1 Kastenform, 30 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Kuchen: 100 ml Milch

6 Beutel Earl Grey Tee

230 g Butter

180 g Zucker

4 Eier

230 g Mehl

2 TL Backpulver

1 Prise Salz Für das Frosting: 1 Orange

200 g Frischkäse

150 g Butter

50 g Puderzucker

1/2 TL Vanille-Extrakt Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor. Lege eine Kastenform mit Backpapier aus oder fette sie ein.

Gib die Milch mit dem Inhalt der Teebeutel in einen kleinen Topf und erwärme die Earl-Grey-Milch-Mischung kurz. Nimm sie vom Herd und lasse das Ganze für ca. 5 Minuten ziehen.

Schlage die Butter mit dem Zucker schaumig und rühre nacheinander die Eier unter. Gib die Earl-Grey-Milch dazu und rühre erneut um.

Vermische in einer großen Schüssel das Mehl mit dem Backpulver und Salz. Füge die Earl-Grey-Mischung hinzu und vermenge alles miteinander, bis ein homogener Teig entsteht.

Fülle den Teig in die Kuchenform, streiche alles glatt und backe den London Fog Cake für ca. 45 bis 50 Minuten. Mach die Stäbchenprobe, um zu testen, ob der Kuchen fertig ist. Lass den Kuchen für mindestens 1 Stunden abkühlen, bevor du ihn aus der Form holst.

Reibe für das Frosting die Schale der Orange ab. Verrühre Frischkäse, Butter, Puderzucker, Orangenabrieb und Vanille-Extrakt in einer Schüssel, bis eine Creme entsteht.

Bestreiche den Kuchen mit dem Vanille-Orange-Frosting und streue etwas Earl-Grey-Teemischung als Topping obendrauf.

