Dieser Cocktail passt perfekt zu grauem Wetter

Ach, so langsam darf der Winter dann auch mal vorbei sein. Jeden Morgen ist es aufs Neue eine Überraschung, ob es kalt und schön oder kalt und grau sein wird. Schwer, da gute Laune zu behalten. Manchmal darf es da gern ein Getränk sein, das die Stimmung etwas hebt. Wir haben diesen London Fog Cocktail für uns entdeckt. Mit dem ist das trübe Wetter schnell vergessen.

London Fog Cocktail: Potential zum Klassiker

In den letzten Jahren schwappte von Kanada aus ein Trend nach Europa: der London Fog Latte. Aus Kanada? Ja, tatsächlich stammt das populäre Heißgetränk nicht aus Großbritannien, sondern Nordamerika. Es soll in den 1990er Jahren von Mary Loria, Stammkundin eines Cafés in Vancouver erfunden worden sein. Sie begann, das Rezept zu verbreiten, bis es zu einem regelrechten Trend wurde.

London Fog besteht aus Earl Grey, der mit Lavendel aufgegossen und dann mit aufgeschäumter Milch vermischt wird. Die Milch zieht im schwarzen Tee Schleren, die ein wenig aussehen wie Nebel. Daher könnte der Name stammen, ganz klar ist die Herkunft allerdings nicht. Ich liebe das Heißgetränk und trinke es beinahe täglich. Doch manchmal ist schwarzer Tee nicht genug, um die Stimmung zu heben. Für diese Zwecke gibt es einen London Fog Cocktail.

Für einen leckeren London Fog Cocktail brauchst du kalten Earl Grey, Vanillemilch und Lavendelsirup. Einen besonderen Kick verleiht dem Getränk ein Schuss Gin. Schichte die Zutaten in ein Glas und freue dich darüber, wie sich die Ebenen langsam und schlierenreich verbinden. Sieht hübsch aus und schmeckt lecker!

Lavendelsirup kannst du mit unserem Rezept ganz einfach selbst machen. Hast du keine Lavendelblüten zur Hand, gibt es ihn auch online zu kaufen 🛒. Die Vanillemilch rührst du aus Milch und Vanillezucker kurz auf dem Herd zusammen und lässt sie abkühlen. Was nach vielen Handgriffen klingt, ist dadurch eigentlich kaum Arbeit – schließlich steht hier der Genuss im Vordergrund!

Ich liebe Earl Grey und das nicht nur am Morgen. Auch für andere Cocktails eignet er sich hervorragend. Probiere doch mal diesen Earl Grey Sour (einen der besten Cocktails aller Zeiten, meine Meinung) oder einen fruchtigeren Earl Grey Berry. Sehr lecker ist auch ein Earl Grey Gin Tonic. Prost!

London Fog Cocktail Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Glas Zutaten 1x 2x 3x 60 ml Milch

1/2 Pck. Vanillezucker

8 ml Lavendelsirup selbst gemacht oder gekauft

60 ml Gin

Eiswürfel

90 ml Earl Grey kalt

Lavendelblüten zur Deko Zubereitung Verrühre die Milch mit dem Vanillezucker und erhitze beides, bis sich der Zucker löst.

Fülle Vanillemilch, Lavendelsirup und Gin in ein Glas und rühre alles gut durch, bis die Milch ein wenig aufschäumt.

Fülle das Glas mit Eiswürfeln auf und gieße den Earl Grey darauf.

Garniere mit Lavendelblüten.

